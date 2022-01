Umbertide, sicurezza, per il PD la città mai come ora insicura

Per i rappresentanti cittadini dei Dem, furti, atti di vandalismo, spaccio di sostanze stupefacenti sono in aumento

“N

ell’ultimo periodo(importanti perché colpiscono il cittadino in quanto singolo, la sua famiglia, la sua casa), e sono aumentati anche i pericoli di infiltrazioni criminali”. Inizia così la nota stampa a firma Partito Democratico sul tema sicurezza.

Da Partito Democratico di Umbertide

“Zone come San Benedetto, Fontanelle, Pierantonio e in molte aree del centro urbano – si legge nel comunicato – si è visto un moltiplicarsi di furti e gli atti vandalismo sono oramai episodi quotidiani. Come Partito Democratico abbiamo proposto all’Amministrazione una convocazione straordinaria al Prefetto di Perugia del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza istituito proprio per coordinare e intensificare il lavoro di tutte le forze coinvolte a partire dalle forze di Polizia, fino ai Sindaci”.

“Oltre questo abbiamo proposto la realizzazione di un sistema di videosorveglianza vero e diffuso sul territorio con personale adeguato in grado di controllare le immagini h24 o nelle fasce orarie più a rischio per la cittadinanza e per il patrimonio pubblico spesso oggetto di sconsiderati atti di vandalismo. E poi – continua il PD – Abbiamo proposto di dotare Umbertide di un ufficio di Polizia locale adeguato alle necessità della città e ben oltre le cinque unità (oltre al comandante) attualmente previste.”

https://www.altotevereoggi.it/umbertide-su-sicurezza-fatto-punto-consiglio-comunale-2-agenti-in-arrivo/

“Abbiamo avanzato proposte – si conclude – e l’Amministrazione ci ha risposto autoincensandosi per aver fatto poco o nulla anziché provare ad affrontare seriamente e con tutto il Consiglio comunale il tema della sicurezza e di ciò che accade nella nostra piccola comunità (ad esempio se si arresta uno spacciatore con un kg di cocaina non possiamo far finta di nulla, non possiamo far finta che questo non riguardi le nostre famiglie, giovani e meno giovani). La politica dello struzzo è diventata la regola per l’amministrazione Carizia, sia che si parli di sanità che di sicurezza”.