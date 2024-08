Umbertide si trasforma: quattro giorni di festa con “Fratta dell’800”

Umbertide si prepara alla “Fratta dell’800” con rievocazioni storiche. Il centro storico di Umbertide si prepara ad accogliere l’edizione 2024 di “Fratta dell’800”, un evento che, dal 29 agosto al 1 settembre, offrirà ai visitatori un’esperienza immersiva nel XIX secolo. La manifestazione, ormai tradizionale per la città, è stata presentata in una conferenza stampa svoltasi nella mattinata di martedì 27 agosto presso la sala del Consiglio comunale.

Presenti all’incontro il sindaco Luca Carizia, il vicesindaco con delega alla cultura Annalisa Mierla, e altri rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Un viaggio nel tempo al centro di Umbertide

La “Fratta dell’800” è diventata un appuntamento di rilievo per Umbertide e l’intera regione. Per quattro giorni, il centro storico della città si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, con eventi e rievocazioni che ricreeranno l’atmosfera del XIX secolo. Le strade e le piazze si animeranno con personaggi in costume, taverne e osterie, offrendo uno spaccato della vita quotidiana di un’epoca ricca di contrasti.

Il supporto delle istituzioni e delle associazioni locali

Il sindaco Luca Carizia e il vicesindaco Annalisa Mierla hanno sottolineato l’importanza della manifestazione per la comunità, definendola un simbolo di identità e appartenenza. La realizzazione dell’evento, che ha richiesto un anno di preparazione, è stata possibile grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni locali e cittadini. Il sindaco ha espresso gratitudine verso l’Accademia dei Riuniti, l’associazione “Fratta dell’800” e il consiglio direttivo, evidenziando l’impegno profuso per garantire un evento sicuro e coinvolgente.

La manifestazione in cifre e luoghi

L’evento coinvolgerà non solo il centro storico ma anche nuove aree, come via Garibaldi e la Chiesa Collegiata, con una vasta gamma di eventi itineranti. Achille Junior Roselletti, coordinatore artistico dell’evento, ha ribadito il valore culturale della manifestazione, sottolineando il coinvolgimento diretto delle associazioni e delle realtà culturali di Umbertide.

Programma della manifestazione

La “Fratta dell’800” prevede un ricco programma di spettacoli e attività:

Giovedì 29 agosto

Ore 18.00: Partenza della “Fratta Parade” da Piazzale Togliatti

Ore 19.30: Concerto “Virtuosismi Ottocenteschi” in Piazza Matteotti

Ore 21.00: Cerimonia di intitolazione della piazza a Giuseppe Garibaldi

Ore 21.30: Spettacolo “Tempo al tempo… è l’ora di danzare” in Piazza Matteotti

Venerdì 30 agosto

Ore 17.30: Lettura “Tutto Pinocchio” in Piazza del Mercato

Ore 19.30: Concerto “Sì bella e perduta” in Piazza Matteotti

Ore 21.45: Processo a Napoleone presso il Palazzo Comunale

Sabato 31 agosto

Ore 17.00: “I giochi di una volta” presso il Lido Tevere

Ore 19.00: Spettacolo “Franz e Sissi” in Piazza Matteotti

Ore 22.00: “Il Carnevale di Rossini” in Piazza Matteotti

Domenica 1° settembre

Ore 6.00: Musica e parole all’alba “Byron e l’Umbria” presso la Rocca di Umbertide

Ore 10.30: Torneo di Doppio Misto “Trofeo Walter Clopton Wingfield” in Piazza Matteotti

Ore 22.30: Proclamazione vincitore Torneo delle Locande in Piazza Matteotti

Ore 23.00: “Gran Ballo della Fratta” in Piazza Matteotti

Mostre ed esposizioni

Durante i quattro giorni di festa, sarà possibile visitare diverse mostre:

Mostra di “Schioppi Ottocenteschi” presso la Rocca di Umbertide

Mostra “Garibaldi, statue in movimento” presso la Rocca

Geniale ‘800: Omaggio alle invenzioni del XIX secolo nelle vetrine del centro storico

Partecipazione e informazioni

Tutte le attività e gli spettacoli della “Fratta dell’800” sono aperti al pubblico, con alcune iniziative che richiedono prenotazione. Per maggiori dettagli e per prenotazioni, è possibile consultare il sito ufficiale www.fratta800.com o la pagina Facebook “Fratta dell’800”. Disponibile anche una linea WhatsApp per informazioni al numero 370.3515135.

La “Fratta dell’800” rappresenta un’occasione unica per riscoprire le tradizioni e la storia di Umbertide, offrendo un viaggio emozionante nel passato della città. La manifestazione, sostenuta da un’intera comunità, si conferma come uno degli eventi più attesi dell’anno, capace di attrarre visitatori da tutta la regione