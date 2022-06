Umbertide si trasforma in un teatro a cielo aperto

Il centro storico di Umbertide è pronto a trasformarsi in un grande teatro a cielo aperto con lo spettacolo “Pinocchio per le vie”, lo spettacolo itinerante rivolto a bambini e grandi per la regia di Fausto Marchini che andrà in scena per ben due fine settimana (10, 11, 12 e 17, 18, 19 giugno a partire dalle ore 21.00) nei luoghi più caratteristici della città e che dà il via all’estate umbertidese.

Lo spettacolo è stato organizzato dall’associazione commercianti del centro storico “Don Chisciotte” con il contributo del Comune in collaborazione con l’Unione Nazionale Consumatori (Unc), l’associazione Training Education Advice (Tea) e il contributo di numerosi sponsor. “Pinocchio per le vie” è un adattamento a cura di Fausto Marchini delle “Avventure di Pinocchio”, l’opera letteraria nata dal genio di Carlo Collodi e conosciuta in tutto il mondo.

In piazza Matteotti sarà posizionato il circo, mentre in via Spunta sorgerà il Paese dei Balocchi costruito e animato dai bambini del centro di aggregazione “Lucignolo”. In piazza Fortebraccio, tra il Teatro dei Riuniti e la Rocca, sarà presente il teatro dei burattini. In via Mancini avverrà l’incontro tra Pinocchio e la Fatina, mentre in via Grilli il protagonista stringerà amicizia con Lucignolo. Piazza del Mercato si trasformerà nel Campo dei Miracoli e gli interni della Rocca sono pronti a diventare il ventre del terribile pesce-cane. Nel vicolo della Costituzione è in programma in gran finale.

Questi i nomi degli attori che prenderanno parte allo spettacolo: Mattia Alunni (Pinocchio), Luciano Bettucci (Geppetto), Martina Calderini (Pulcinella), Simona Baldi (Arlecchino), Antonello Renzini (Mangiafuoco), Martina Mannocci (la Volpe), Catia Domenichini (il Gatto), Cecilia Pascolini (Fatina), Emanuela Faraglia (Grillo Parlante), Fausto Marchini (guida), Teo Roselletti (scolaro), Mattia Pucci (Lucignolo), Irene Moscatelli (Colombina), Carla Michelucci (burattino), Giordano Alberti e Paolo Alberti (carabinieri a cavallo), Nicol Martini (guida).

L’evento è stato presentato nella serata di lunedì 6 giugno in sala Tevere alla presenza del sindaco Luca Carizia, della vicesindaco Annalisa Mierla, dell’assessore alla Cultura Sara Pierucci, della presidente dell’Associazione Don Chisciotte Simona Baldi, di Martina Manocci anche lei in rappresentanza dell’associazione commercianti, del regista Fausto Marchini, della responsabile di zona della Cooperativa Asad Monica Nanni, del light designer Maurizio Gianandrea e dell’attore Luciano Bettucci.

“Il segnale di organizzare un evento così bello in centro storico prima della Fratta dell’800 che si svolgerà i primi quattro giorni di settembre – ha affermato il sindaco Luca Carizia – è anche un percorso per lanciare la stagione estiva. Un ringraziamento va all’associazione Don Chisciotte, al regista Marchini, alla Cooperativa Asad e a tutti coloro che si sono sono dati molto da fare e ci hanno messo un grande impegno nell’organizzazione dello spettacolo”.

“Sono molto orgogliosa di essere assessore al Commercio in una occasione unica in assoluto nel suo genere – ha detto la vicesindaco Annalisa Mierla – Non è semplicemente una rappresentazione itinerante nel centro della città, qui sono i commercianti che hanno ideato l’evento e lo hanno messo in atto da profani, non da attori. Si stanno rivelando degli attori straordinari perché spinti da una grande motivazione, ovvero quella di far rivivere il centro storico.

Auspico che questo spettacolo possa diventare un vero e proprio format dove Umbertide faccia da punto di riferimento. I commercianti si mettono a recitare in un centro storico che si può considerare una cornice naturale nel far rivivere le ambientazioni de ‘Le avventure di Pinocchio’ di Carlo Collodi”.

“E’ un evento che tocca tutte le bellezze del nostro centro storico – ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Sara Pierucci – Oltre che dal punto di vista della cultura e del sociale è importantissimo sotto l’aspetto didattico per i ragazzi”.

“Vorrei prima di tutto ringraziare l’Amministrazione, sicuramente senza di loro e tutti gli sposor che abbiamo trovato questo evento non si sarebbe potuto fare – ha detto la presidente dell’associazione commercianti Don Chisciotte, Simona Baldi – La nostra associazione nasce dal fatto che tutti noi siamo affezionati tantissimo per il nostro centro e cerchiamo sempre di fare qualcosa di più per farlo vivere e rivalutare.

Abbiamo avuto la fortuna di incontrare un regista come Fausto Marchini, perché l’idea era quella di metterci in gioco e senza un professionista come lui non lo avremmo potuto fare; ha tirato fuori da noi, assolutamente a zero sul teatro, il nostro meglio. Voglio ringraziare l’Asad per il supporto per la realizzazione del Paese dei Balocchi e Collodi per aver scritto questa opera fantastica che rileggendola è sempre molto attuale e si notano particolari che da bambini non eravamo riusciti a cogliere”.

“Abbiamo subito detto di sì a collaborare nella realizzazione di questo spettacolo – ha dichiarato Monica Nanni, responsabile di zona della Cooperativa Asad che gestisce il Centro di aggregazione ‘Lucignolo’ – Il nostro è un servizio che è rivolto ai ragazzi ed era importante che ci fosse. E’ uno dei nostri punti fondamentali, ovvero quello di essere nella città. E’ da un mese e mezzo che tutti i nostri 45 ragazzi conoscono la storia di Pinocchio. Il nostro sarà un piccolo contributo all’interno di una idea veramente bella”.

“Il centro di Umbertide – ha dichiarato il regista Fausto Marchini – si trasformerà nel borgo toscano ottocentesco, creato dalla penna di Carlo Collodi. Non è più la gente che va al teatro ma è il teatro che va dalla gente. Attori della rappresentazione saranno gli stessi abitanti di Umbertide, tra cui parecchi commercianti del centro storico, che tramite la loro associazione, hanno voluto fortemente che si allestisse questo spettacolo. Grazie al contributo dell’Amministrazione Comunale e di diversi sponsor, in queste sere di giugno vedremo Pinocchio aggirarsi per le vie di Umbertide, mentre viene rincorso da Geppetto; semina zecchini d’oro col Gatto e la Volpe o si esibisce, trasformato in Ciuchino, nella piazza principale.

Il pubblico verrà coinvolto durante il percorso e sarà a stretto contatto con gli attori e i personaggi della storia, e insieme a loro animerà i monumenti e gli angoli più suggestivi del centro storico, che diventeranno la casa della Fata turchina, il ventre del Pesce-cane, il Paese dei balocchi e il Campo dei Miracoli; il tutto tinteggiato dal light designer Maurizio Gianandrea”.

Il disegno luci è curato da Maurizio Gianandrea, le scenografie da Antonello Renzini, i costumi da Simona Baldi, le musiche da Simona Guerra e l’organizzazione da Roberto Lazzerini, Martina Mannocci e Cecilia Pascolini. La regia è affidata a Fausto Marchini.

Gli organizzatori intendono ringraziare per il supporto e la collaborazione Avis Umbertide, Caritas Umbertide, Compagnia Teatrale Magionese, Cooperativa Asad, Maddalena Giottoli, il magazzino abiti dell’800, la Nuova Scuola Popolare di Musica, Vittorio Dragoni, Simona Santilli, Stefania Bartolini e Giancarlo Suriani.

Lo spettacolo è stato possibile grazie al sostegno di numerosi sponsor come Estetica Burelli, Allianz Assicurazioni, agriturismo Goccia di Luna, DL Servizi Immobiliari, studio tecnico Palazzetti, Seas Srl, studio dentistico Belia, parrucchieria Annarita, Simonetta Abbigliamento, Vittoria Assicurazioni, Bar Mary, Euro Spurghi, Fisiomedical Center, InHouse Srl, Confcommercio Umbertide, studio estetico e dermopigmentazione Visage, Bar Centrale, Pucci Calzature, Nuova Scuola Popolare di Musica, Mc System, Pucci Calzature, Pagelli Abbigliamento, Unc Umbria, associazione Tea, Digital Editor. Per info e prenotazioni è possibile contattare i numeri 348/4146694 oppure 328/8587780.