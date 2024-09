Umbertide si Preparara Notte Gialla: Eventi e Musica 21 Settembre

Umbertide si Preparara alla Notte Gialla: Eventi e Musica il 21 Settembre

Il 21 settembre, Umbertide ospiterà un evento speciale: la “Notte Gialla”. A partire dalle ore 20:00, la città sarà teatro di una serata dedicata al divertimento e alla musica, con numerose attività e iniziative che proseguiranno fino a tarda notte. I residenti e i visitatori avranno l’opportunità di partecipare a un evento che include l’apertura prolungata di negozi e locali, offrendo un’ampia gamma di intrattenimento.

Due band locali di rilievo, I Ladrones e i Charlie Brown, saranno protagoniste della serata. I Ladrones si esibiranno nell’Area Spettacolo 1, situata nei Giardinetti di Piazza Carlo Marx, offrendo il loro repertorio rock’n’roll. Nel frattempo, i Charlie Brown intratterranno il pubblico con i loro successi nell’Area Spettacolo 2, situata tra via Roma e via Unità d’Italia. Questi due palchi offriranno esperienze musicali diversificate per soddisfare tutti i gusti.

L’evento non si limiterà alla musica. La “Notte Gialla” è pensata come un momento di aggregazione per la comunità, celebrando l’arrivo dell’autunno e il saluto all’estate. La serata sarà caratterizzata da numerosi stand gastronomici e offerte speciali dei negozi e delle attività commerciali aderenti, che proporranno promozioni e sorprese per i partecipanti.

La manifestazione è organizzata grazie alla collaborazione di vari commercianti locali e ha il patrocinio del Comune di Umbertide, che sostiene eventi che valorizzano il territorio e promuovono il senso di comunità. Un ringraziamento particolare va alle attività che hanno contribuito alla realizzazione della Notte Gialla, tra cui La Tartaruga, Gusto & Trambusto, Gaballa Frutta e Verdura, Marisa Artigiano Digitale, FrattAuto, Digital Editor, Fried Chicken and Kebab, Tre di Cuori, Il Girarrosto, Cuore Verde Bio, Ottica 2M, La Voliera, Estro Parrucchieri, Cinema Metropolis, L’Arte del Gusto, Go. Lab, Santinacci Frutta e Verdura, Tabaccheria Minelli, Lanzi, Bar Italia, Pizzeria La Fratta, New Team e Informazione Locale.

La Notte Gialla rappresenta un’importante occasione per riscoprire il piacere di stare insieme, tra musica, cibo e promozioni esclusive, offrendo così un’opportunità unica per vivere e celebrare la città.