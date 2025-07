Umbertide si illumina di eventi: torna “La Notte Gialla”

Musica, sport, giochi e shopping animano la città

Sabato 2 agosto 2025, Umbertide si prepara a ospitare la seconda edizione de “La Notte Gialla”, un evento festoso che coinvolgerà l’intero centro cittadino con musica dal vivo, tornei sportivi, attività per bambini e shopping serale. La manifestazione, organizzata dall’Associazione A.P.S. “Vivi Umbertide – Le vie del commercio” con il patrocinio comunale, trasformerà Via Roma, Via Unità d’Italia e Piazza Carlo Marx in un enorme spazio di festa a cielo aperto.

Dalle 17:30, la piazza centrale sarà il cuore pulsante dell’iniziativa, con l’apertura degli stand gastronomici e l’inizio delle competizioni di Pickleball, Calciobalilla umano e Briscola, con premi in palio tra cui prodotti tipici locali. Alle ore 19:00, spazio alle attività pensate per i più piccoli: laboratori creativi, favole sotto le stelle, giochi animati da “BabyCircus” e ambienti inclusivi proposti dalla Cooperativa A.S.A.D.

Il momento inaugurale è previsto per le 19:30 in Via Roma, con il simbolico lancio dei palloncini gialli, accompagnato dalla partecipazione dell’Amministrazione Comunale e dei bambini del territorio. Nel corso della serata, due aree spettacolo proporranno DJ set e concerti: Area 1 con Souries (Tone) ed ESSE8, Area 2 con il DJ Team JSA, “I Briganti” e “Le Tumiturbi”.

Come da tradizione, torna anche lo “Sbaracco”, occasione per i commercianti di proporre offerte speciali nelle vie del centro. Inoltre, sarà attiva la lotteria ufficiale dell’evento, con premi e una finalità benefica: parte del ricavato finanzierà le luminarie natalizie 2025. L’estrazione è prevista per le ore 23:00.

“La Notte Gialla” si conferma una serata di condivisione, partecipazione e valorizzazione del territorio, capace di unire cittadini, associazioni, artisti e operatori commerciali in una celebrazione collettiva che ridisegna Umbertide sotto un cielo di musica e sorrisi.