Umbertide, sei nuovi casi di positività al Covid-19 e tre guarigioni

“L’aggiornamento odierno vede la presenza di sei nuovi casi di positività al Covid-19 nel nostro territorio comunale: tre di loro fanno parte dello stesso nucleo familiare e uno proviene da una famiglia già colpita dal virus. Dalla Usl Umbria 1 è arrivata anche comunicazione di tre nuove persone guarite. Attualmente sono 106 gli umbertidesi positivi al virus.

Sono 102 quelli in isolamento domiciliare e la loro età media è di circa 41 anni. Sono 21 i nuclei familiari colpiti per un totale di 60 casi. Altri quattro nostri concittadini sono ricoverati in strutture sanitarie della nostra regione. A tutti loro va la vicinanza della nostra Amministrazione e il più sentito augurio di pronta guarigione”: a renderlo noto è il sindaco Luca Carizia.