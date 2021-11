Umbertide, riqualificazione e messa in sicurezza della Pineta Ranieri

Procedono i lavori di messa in sicurezza e di riqualificazione della Pineta Ranieri. A fare il punto sull’andamento degli interventi è stato l’assessore all’Ambiente, Francesco Cenciarini, rispondendo a una interrogazione della Lega nel corso del Consiglio comunale dedicato al Question Time.

Come ha specificato l’assessore Cenciarini, i lavori di riqualificazione presso la Pineta Ranieri sono partiti alla fine del mese di settembre e si dividono in due stralci.

“Il primo stralcio, relativo al solo diradamento boschivo e successiva piantumazione di alberi – ha reso noto l’assessore – è un intervento interamente eseguito dall’Agenzia forestale regionale (Afor Umbria) ed è attualmente in corso nella zona del viale principale. L’intervento è partito dalla zona dell’ingresso di via Roma (incrocio con via Macerata) e proseguirà nelle prossime settimane scendendo verso la zona di via Alfonsine. Nel loro complesso le operazioni rientranti nel primo stralcio hanno un valore di circa 100mila euro”.

“Il secondo stralcio – ha proseguito l’assessore – è invece eseguito dal Comune di Umbertide ed è legato ad un contributo di 181mila euro erogato dalla Regione Umbria. Al fine di evitare interferenze tra i due cantieri, l’avvio dei lavori di questo secondo appalto (già contrattualizzato) ha avuto uno spostamento di alcuni giorni in accordo con la ditta appaltatrice”.

“A partire dal 28 ottobre – ha concluso l’assessore – è stato impiantato il cantiere nella parte bassa del parco dove nei prossimi giorni inizieranno i lavori di sistemazione idraulica del fosso Rio e degli attraversamenti. A seguire sarà realizzato l’intervento di sistemazione del percorso all’interno del bosco del Macchione e ancora a seguire, in concomitanza del termine delle attività di sistemazione sulla parte alta, prenderanno avvio i lavori sul viale principale della Pineta, che riguardano nello specifico l’illuminazione della parte principale, nuove fontanelle dell’acqua, nuovi giochi e panchine”.