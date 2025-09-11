Umbertide rinnova la mensa scolastica con novità green

Plastic free e pane residuo zero per gli alunni comunali

Il Comune di Umbertide annuncia significativi cambiamenti nel servizio di refezione scolastica, frutto di un lavoro condiviso con il Comitato Mensa, insegnanti e personale scolastico, fonte del comunicato. L’obiettivo è garantire un servizio più sostenibile, efficiente e di qualità, rispondendo alle esigenze di famiglie e studenti.

Tra le novità principali, il passaggio a una mensa “Plastic Free”: i materiali monouso saranno sostituiti da stoviglie lavabili, con il ripristino del servizio di lavaggio. In ogni scuola saranno installati distributori d’acqua, mentre durante i pasti acqua e colazione saranno servite in caraffe; gli alunni potranno utilizzare borracce personali durante la giornata.

Per ridurre lo spreco alimentare, le eccedenze saranno recuperate grazie alla collaborazione con il Banco Alimentare. Inoltre, il pane sarà a “Residuo Zero”, frutto della filiera tracciata dei Molini Popolari Riuniti, sostenendo un’agricoltura locale e rispettosa dell’ambiente. L’assessore all’istruzione, Annalisa Mierla, fonte del comunicato, sottolinea l’importanza del progetto sia per la qualità alimentare sia per il supporto alle imprese locali.

Da quest’anno, tramite l’app ComunicApp, le famiglie potranno consultare in tempo reale il menù giornaliero e gestire eventuali disdette entro le 9:30 del mattino, migliorando la programmazione dei pasti. L’app permette inoltre di controllare le iscrizioni e i pagamenti, che saranno effettuati post-servizio ogni due mesi.

Il Comune di Umbertide conferma il suo impegno per una refezione scolastica sempre più attenta alla qualità, alla salute e all’ambiente, ringraziando tutte le componenti coinvolte, fonte del comunicato.