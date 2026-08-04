Umbertide rafforza il welfare con 54 mila euro per il sociale

Nuove risorse per famiglie fragili, anziani, disabili e minori

Il Comune di Umbertide investe 54 mila euro per rafforzare i servizi sociali. Via a una co-progettazione con il Terzo Settore per sostenere anziani, disabili, minori e famiglie fragili, puntando su inclusione, autonomia e assistenza.

Nuovo investimento per ampliare i servizi dedicati alle fragilità

Il Comune di Umbertide compie un nuovo passo sul fronte delle politiche sociali destinando 54 mila euro al potenziamento degli interventi rivolti alle persone più vulnerabili. La decisione è stata assunta dalla Giunta comunale con una delibera approvata il 31 luglio, che prevede uno stanziamento aggiuntivo finalizzato a sostenere una specifica attività di co-progettazione dedicata a minori con disabilità, anziani, adulti e nuclei familiari in condizioni di fragilità.

L’obiettivo dell’Amministrazione è rafforzare la rete dei servizi esistenti, affiancando nuove risorse economiche a quelle già disponibili per sviluppare interventi maggiormente rispondenti alle esigenze espresse dal territorio e dalla comunità locale.

Pubblicato il bando rivolto agli Enti del Terzo Settore

Per dare attuazione al progetto è stato pubblicato un avviso pubblico rivolto ai soggetti del Terzo Settore, disponibile all’Albo Pretorio del Comune di Umbertide. Attraverso questa procedura saranno individuati uno o più partner con i quali costruire un percorso condiviso di progettazione e gestione dei nuovi servizi.

Al termine dell’iter amministrativo saranno comunicate le modalità operative con cui verranno organizzati e attivati gli interventi previsti, che andranno a integrare le attività già svolte dai servizi sociali comunali.

Servizi rivolti a minori, anziani, disabili e famiglie

La progettazione interesserà diversi ambiti di intervento. Una parte significativa sarà dedicata ai minori con disabilità, attraverso servizi di sostegno educativo e accompagnamento destinati sia ai ragazzi sia alle loro famiglie.

Le iniziative avranno lo scopo di favorire la partecipazione ai percorsi scolastici ed educativi, contrastare il rischio di dispersione scolastica, incentivare le opportunità di socializzazione e promuovere una piena inclusione nella vita della comunità.

Parallelamente sono previsti interventi rivolti agli anziani fragili e alle persone con disabilità lieve che necessitano di un supporto nella quotidianità e possono contare su una rete familiare limitata o insufficiente.

Azioni contro isolamento ed esclusione sociale

Il progetto comprenderà inoltre attività dedicate agli adulti che vivono situazioni di difficoltà socio-economica, come disoccupazione, precarietà lavorativa, povertà o condizioni che limitano l’accesso ai principali servizi.

L’obiettivo è contrastare l’isolamento sociale, migliorare il benessere delle persone coinvolte e favorire percorsi che contribuiscano ad accrescere la qualità della vita attraverso interventi personalizzati.

La co-progettazione sarà orientata anche alla gestione delle situazioni caratterizzate da emergenza e urgenza sociale, predisponendo strumenti condivisi capaci di garantire risposte tempestive e coordinate.

Una rete condivisa tra Comune e Terzo Settore

Tra le finalità individuate dall’Amministrazione figurano la costruzione di un sistema integrato di interventi sociali, il rafforzamento della collaborazione tra i Servizi Sociali comunali, gli Enti del Terzo Settore e l’intera rete territoriale.

Particolare attenzione sarà riservata alla realizzazione di interventi multidisciplinari e personalizzati, capaci di accompagnare persone e famiglie verso un maggiore livello di autonomia e di prevenire fenomeni di esclusione sociale.

L’assessore Goracci: risposte concrete ai bisogni del territorio

L’assessore alle Politiche Sociali Lara Goracci ha evidenziato come l’Amministrazione comunale mantenga costante l’impegno nell’ascolto delle esigenze della popolazione e nella ricerca di risposte operative.

Secondo l’assessore, il nuovo stanziamento nasce dalla volontà di sostenere le famiglie che affrontano le situazioni più complesse, con particolare attenzione ai nuclei impegnati quotidianamente nell’assistenza di persone con disabilità e degli anziani in condizioni di fragilità. L’investimento rappresenta quindi un ulteriore tassello della strategia comunale orientata al rafforzamento dei servizi di welfare e alla costruzione di una rete di sostegno sempre più vicina ai bisogni della comunità.