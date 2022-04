Umbertide, nuova illuminazione pubblica, via libera unanime del Consiglio

E’ stato infatti approvato all’unanimità dal Consiglio comunale di Umbertide nella seduta del 31 marzo, l’affidamento del servizio dell’illuminazione pubblica con la procedura del Project Financing.

“Ammonta a 1 milione e 487mila euro la cifra investita tramite l’apporto di capitali privati -ha detto nel corso della seduta l’assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Villarini – I punti luce interessati saranno tutti quelli del nostro Comune che tra capoluogo e frazioni sono 3706. L’intervento consisterà nella sostituzione di parte dei sostegni e un rifacimento di quadri e linee elettriche, oltre la sostituzione di tutti i corpi illuminanti esistenti con altri a tecnologia Led”. La concessione sarà di 20 anni. Al decimo anno è previsto un investimento da parte del privato di circa 500mila euro necessario per cambiare tutte le componenti elettroniche arrivate a fine vita. Il concessionario dovrà garantire 25mila euro di investimento annuo cumulabili e l’Amministrazione deciderà come intervenire e dove”.

“E’ intenzione della nostra Amministrazione – ha proseguito l’assessore – portare un ammodernamento e una riqualificazione di tutto l’impianto dell’illuminazione pubblica tramite lo strumento del project financing. Ci saranno maggior sicurezza, sia stradale che urbana con maggior luminosità, maggior decoro e minore inquinamento luminoso con consumi energetici ridotti e quindi un maggior rispetto dell’ambiente. Con questo progetto riusciremo anche a mettere al riparo il nostro bilancio da sbalzi di costi dell’energia come stiamo vivendo in questi mesi. A seguito della proposta presentata l’Amministrazione ha avviato una intensa attività istruttoria, approfondendo tutti gli aspetti tecnici, giuridici ed economico-finanziari del progetto di fattibilità che si è conclusa con parere favorevole da parte sia degli uffici comunali competenti che di una apposita commissione tecnica. Il progetto è stato approvato dalla Giunta comunale ed è stato inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche. Il progetto verrà messo a gara con le modalità previste per il Project Financing. Questo è un passo importante per la nostra comunità”.

Messa ai voti la proposta ha ricevuto il voto favorevole di Lega, LiberaIlFuturo, Partito Democratico, Umbertide Cambia e Movimento 5 Stelle.