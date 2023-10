Umbertide non si blocca fuori casa, vince Ancona

Primo quarto dai ritmi bassi: Pierdicca da una parte e Sammartino dall’altra inaugurano il 3-3 sul tabellone. Si segna davvero poco: Yusuf e Albanelli firmano il primo break della gara (10-6), ma la PFU risponde di forza e con Baldi e Paolocci chiude avanti sul 13-14. Nel secondo periodo tornano avanti le padrone di casa, con Albanelli e l’ex Boric protagoniste del 21-16. D’Angelo prima e Sammartino poi tengono in scia la formazione di Staccini, ma una scatenata Albanelli ricaccia indietro le ospiti per il 35-29 all’intervallo.

In uscita dalla pausa lunga, Umbertide fatica tantissimo: Albanelli continua a dominare la scena e in amen è massimo vantaggio interno, sul 40-29. D’Angelo e Baldi provano a limitare i danni (43-34), ma Albanelli si conferma rebus irrisolvibile e sigla il 47-34 a metà frazione. Copione che non cambia con Umbertide sotto 51-41 al trentesimo.

Nella frazione finale,entra con un’altra marcia e grazie a D’Angelo e Stroscio torna a, sul 53-46. Un’ingenuità regala tre comodi liberi ad Albanelli (56-46), ma Cupellaro e ancora D’Angelo riavvicinano la formazione di Staccini sul 56-52. Bona prima e Boric poi ridanno ossigeno alle doriche (63-55), ma ancora Stroscio tiene le due compagini ravvicinate con due soli possessi di margine. La PFU però non ha più benzina nelle gambe e Boric, Francia e Yusuf metton la parola fine firmando il 69-59.

IL COMMENTO DI COACH STACCINI: “Ancona ha meritato la vittoria conducendo per quasi tutta la partita; noi purtroppo non siamo stati in grado di rispondere alla loro fisicità e intensità mantenuta per 40 minuti, se non per brevi tratti di partita, in cui abbiamo provato a tornare in partita ma senza riuscire a farlo completamente”.

Basket Girls Ancona – PF Umbertide 69 – 59 (13-14, 35-29, 51-41, 69-59)

BASKET GIRLS ANCONA: Pierdicca* 6 (0/3, 1/2), Baldetti NE, Francia 8 (4/6 da 2), Pelizzari, Bona* 6 (3/5 da 2), Mataloni NE, Albanelli* 26 (5/7, 3/8), Gasparri NE, Yusuf 7 (2/4 da 2), Maroglio*, Malintoppi 2 (1/3 da 2), Boric* 14 (3/6, 2/6)

Allenatore: Paolasini L.

Tiri da 2: 18/36 – Tiri da 3: 6/20 – Tiri Liberi: 15/22 – Rimbalzi: 37 8+29 (Maroglio 7) – Assist: 10 (Bona 3) – Palle Recuperate: 12 (Boric 4) – Palle Perse: 17 (Albanelli 6) – Cinque Falli: Bona

PF UMBERTIDE: Sammartino* 9 (3/6, 1/8), D’Angelo* 10 (3/7, 1/2), Scarpato* 1 (0/2, 0/2), Stroscio 11 (4/8, 0/3), Gianangeli 2 (1/1 da 2), Colli 6 (0/3, 1/1), Paolocci 5 (1/2, 1/2), Gambelunghe NE, Baldi* 13 (5/10, 0/2), Festinese NE, Cupellaro* 2 (1/2, 0/3)

Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 18/41 – Tiri da 3: 4/23 – Tiri Liberi: 11/18 – Rimbalzi: 43 17+26 (Baldi 9) – Assist: 5 (Sammartino 1) – Palle Recuperate: 7 (D’angelo 3) – Palle Perse: 21 (Stroscio 5)

Arbitri: Marianetti A., Mangianiello A.