Umbertide illumina la Rocca di rosso per l’afasia

Il Comune aderisce alla campagna “Illuminiamo le città”

Il Comune di Umbertide partecipa alla 18ª Giornata Nazionale dell’Afasia aderendo alla campagna “Illuminiamo le città”, promossa dall’Associazione Italiana Afasici (A.IT.A.) Umbria. In segno di sostegno e sensibilizzazione, questa sera uno dei torrioni della Rocca sarà illuminato di rosso, colore simbolo dell’iniziativa, per richiamare l’attenzione della comunità sul tema dell’afasia e sulle difficoltà che vivono quotidianamente le persone colpite da questo disturbo del linguaggio.

L’afasia è una condizione acquisita che può insorgere in seguito a lesioni cerebrali determinate da ictus, traumi cranici, tumori o infezioni del sistema nervoso centrale. Essa compromette la capacità di comunicare, comprendere o esprimere il linguaggio, pur lasciando intatte le capacità intellettive. Proprio per questo, la Giornata Nazionale dell’Afasia rappresenta un momento fondamentale per promuovere conoscenza, empatia e solidarietà nei confronti di chi convive con questa condizione.

L’A.IT.A. Umbria, sezione regionale dell’associazione nazionale, è una realtà di volontariato senza scopo di lucro iscritta al registro regionale delle Onlus. Da anni opera con l’obiettivo di offrire supporto concreto alle persone con afasia e ai loro familiari, fungendo da punto di riferimento per orientamento, ascolto e inclusione. L’associazione promuove attività di sensibilizzazione pubblica, formazione, sostegno psicologico e iniziative mirate a migliorare la qualità della vita di chi è colpito da questo disturbo, favorendo il reinserimento sociale e una maggiore consapevolezza collettiva.

L’Amministrazione comunale di Umbertide ha espresso la propria adesione all’iniziativa come segno tangibile di partecipazione e vicinanza. L’accensione del torrione in rosso vuole rappresentare un gesto simbolico, ma allo stesso tempo profondo, per testimoniare l’impegno della città nei confronti delle persone più fragili e per ricordare che dietro la malattia ci sono storie di resilienza e dignità.

Nel corso degli anni, il Comune ha dimostrato una costante attenzione verso i temi legati alla salute, al benessere e all’inclusione sociale, sostenendo progetti e campagne che promuovono solidarietà e sensibilizzazione. Con la partecipazione alla Giornata Nazionale dell’Afasia, Umbertide rinnova il proprio ruolo di comunità attenta e solidale, pronta a dare visibilità a questioni spesso poco conosciute ma di grande rilevanza umana.

L’iniziativa “Illuminiamo le città”, promossa a livello nazionale, coinvolge numerosi Comuni italiani che per l’occasione accendono di rosso monumenti e luoghi simbolici. L’obiettivo è quello di accendere una luce di consapevolezza sull’afasia, promuovendo informazione e comprensione attraverso un linguaggio universale come quello della luce e del colore.

Con il torrione della Rocca che si tingerà di rosso, Umbertide si unisce idealmente a tutte le città italiane che partecipano alla campagna, ribadendo il valore della solidarietà, della vicinanza e della partecipazione collettiva nel sostegno a chi affronta quotidianamente le conseguenze dell’afasia.