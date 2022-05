Umbertide, Fiera di primavera con 50 espositori

Il 15 maggio in piazza Matteotti e piazza del Mercato appuntamento con la Fiera di Primavera: 50 gli espositori presenti Domenica 15 maggio, arriva nel centro storico di Umbertide la Fiera di Primavera. L’evento fortemente voluto dall’Assessorato al Commercio con la collaborazione dei commercianti che chiedono eventi in centro, è organizzato dall’associazione “L’Arte e la Terra” con il patrocinio del Comune di Umbertide e si svolgerà dalle 8.00 alle 20.00 in piazza Matteotti e piazza del Mercato.

Ufficio stampa del Comune di Umbertide

Saranno presenti circa 50 operatori commerciali tra i più apprezzati per professionalità e qualità delle merce, che esporranno prodotti particolarissimi e delle più svariate merceologie. Sarà un viaggio alla scoperta delle eccellenze umbre che portano da anni in tutta Italia i prodotti della nostra terra. Occasione per trascorrere una piacevole giornata all’insegna dello shopping e divertimento, curiosando tra i banchi alla ricerca di qualche acquisto particolare, ma anche opportunità di vivere e visitare il centro della città. Varie le merceologie proposte: artigianato di qualità, hobbismo, esposizioni di piante e fiori, gastronomia locale, biancheria per la casa, abbigliamento, pelletteria, dolciumi artigianali, articoli per la casa e la persona.