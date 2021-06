Umbertide, Estate in Piattaforma, dal 16 giugno: film, musica, partite, appuntamenti culturali

Cinema, musica, eventi, le sfide degli Azzurri e il cammino degli Europei di calcio: tutto questo è “Estate in Piattaforma”, la rassegna estiva umbertidese che avrà luogo a partire da mercoledì 16 giugno in uno dei luoghi più amati della città. Il progetto, arrivato alla sua seconda edizione, è stato realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Umbertide e l’Anonima Impresa Sociale, società cooperativa che gestisce il Cinema Metropolis di Umbertide e il Postmodernissimo di Perugia.

Quello che verrà offerto sarà un programma ricco dal punto di vista culturale: cinema di qualità e di intrattenimento ma anche numerosi eventi collaterali, a partire dalle proiezioni ad ingresso gratuito (ma con numero limitato di posti disponibili) delle partite del Campionato europeo di calcio. L’evento inaugurale di “Estate in Piattaforma” sarà appunto la proiezione della partita Italia-Svizzera.

Saranno offerti eventi musicali, rassegne, presentazioni di libri, dischi, giornate all’insegna dello sport e dello stare insieme sempre però con la massima cautela ed attenzione. Sono previste anche proiezioni in lingua originale, recuperi dei maggiori titoli degli ultimi mesi, restauri e incontri con gli autori, oltre a tutto il meglio del cinema italiano e internazionale in uscita durante l’estate.

Sarà una arena in piena sicurezza e anche questa estate saranno adottate tutte le misure del caso per scongiurare il rischio di contagio, dal distanziamento dei posti a sedere alle sanificazioni delle superfici, dall’adozione dei dispositivi di protezione individuale alla possibilità di prenotarsi o meglio ancora di acquistare online i biglietti di ingresso.

“Anche quest’anno siamo pronti per regalare ai nostri concittadini una nuova estate cinematografica e non solo in uno dei luoghi simbolo della nostra città, ovvero la Piattaforma – dicono il sindaco Luca Carizia e l’assessore alla Cultura, Sara Pierucci – Il successo della prima edizione è stato grande, testimoniato da una notevole presenza di nostri concittadini. L’auspicio è quello che pure nel 2021 gli umbertidesi possano godere appieno di questo importante momento culturale, di condivisione e in piena sicurezza”.

“Come in una partita di calcio – spiegano Luca Benni e Matteo Cesarini – è il gruppo a fare la differenza. Il gioco di squadra, il contributo di tutte e tutti. Ma spesso, nelle sfide più dure, neanche l’organizzazione e la strategia sono sufficienti. Serve un guizzo, un colpo di genio, una giocata spettacolare. L’Estate in Piattaforma è un omaggio al gol più iconico della storia del calcio, e a Maradona in una delle sequenze più belle della storia dello sport e del cinema, una “rapina” in pieno giorno che nemmeno Sam Peckinpah o Quentin Tarantino avrebbero saputo immaginare e girare con tanta maestria.

Un omaggio all’estate. Un’estate in Piattaforma, speciale come tante, unica come ogni estate di cinema, calcio e musica”. Tutta la programmazione e gli eventi di “Cinema in Piattaforma” saranno presentati lunedì 14 giugno alle ore 18.00 in Piattaforma alla presenza del sindaco Luca Carizia, dell’assessore alla Cultura, Sara Pierucci e dei gestori del Cinema Metropolis, Luca Benni e Matteo Cesarini.