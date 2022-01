Umbertide, entrati in servizio oggi i due nuovi agenti della Polizia Locale

A dargli il benvenuto il sindaco Luca Carizia e l’assessore alla Polizia Locale, Francesco Cenciarini

Hanno preso servizio nel Comune di Umbertide nella giornata di oggi (venerdì 31 dicembre) i due nuovi agenti che andranno a rafforzare il Corpo di Polizia Locale.

Si tratta di Alice Bovesecchi (33 anni, proveniente da Fabriano) e di Giacomo Paoletti (27 anni, proveniente da Perugia). Entrambi i nuovi agenti sono stati assunti a tempo pieno e indeterminato dopo aver superato il concorso pubblico indetto dal Comune di Umbertide a luglio di quest’anno.

A dare il benvenuto ai due nuovi agenti della Polizia Locale sono stati il sindaco Luca Carizia e l’assessore alla Polizia Locale, Francesco Cenciarini che li hanno accolti in Municipio nella mattinata odierna insieme al comandante del Corpo, maggiore Gabriele Tacchia.

Le dichiarazioni del sindaco Carizia

“E’ un altro passo verso il rafforzamento della nostra Polizia Locale per garantire ancora maggior sicurezza e controllo a tutti i cittadini del Comune. Ai due nuovi agenti vanno il più sentito augurio di buon lavoro e il benvenuto a nome di tutta la nostra comunità – ha affermato il sindaco Luca Carizia – Fa piacere vedere che ci sono dei giovani che vogliono mettersi al servizio della cittadinanza. L’invito che vi faccio è quello di lavorare al meglio, con la giusta energia ed alacrità, sapendo che sarete guidati da un comandante come il maggiore Tacchia molto attento e rigoroso”.

L’assessore Cenciarini

“La nostra Amministrazione – ha aggiunto l’assessore alla Polizia Locale, Francesco Cenciarini – ha fin da subito creduto sul nostro Corpo di Polizia Locale e ha speso molte energie per il suo potenziamento e l’arrivo dei due nuovi agenti lo dimostra perfettamente. E’ un settore del Comune di Umbertide importante e strategico su cui abbiamo investito molto, basta pensare all’armamento degli agenti, all’implementazione del sistema di videosorveglianza in tutto il territorio e ai nuovi progetti per renderlo ancora più efficiente. Senza dimenticare l’acquisto della nuova stazione mobile per rendere ancora più efficienti gli interventi su strada, consentiti anche grazie all’inserimento di un impiegato amministrativo presso il Comando per consentire agli agenti di poter svolgere al meglio il loro lavoro di controllo. E’ iniziato pochi giorni fa l’iter per l’efficientamento di tutta l’illuminazione pubblica del Comune con la quale si garantiranno maggiore visibilità e di conseguenza ancor più sicurezza”.

Da parte del sindaco e dell’assessore sono arrivati i complimenti al comandante Tacchia e a tutto il Corpo di Polizia Locale per l’intenso lavoro che stanno portando avanti al servizio della comunità umbertidese.