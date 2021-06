Umbertide, direttivo di Fratta dell’800 pensa nuova formula manifestazione

“Si è trattato di una decisione corale che ha visto uniti tutti i membri dell’associazione Fratta dell’800 ai quali va il più sentito ringraziamento per il grande senso di responsabilità dimostrato e per la collaborazione che ha caratterizzato la riunione – affermano il sindaco Luca Carizia e l’assessore alla Cultura, Sara Pierucci – per il secondo anno consecutivo, a causa dell’emergenza, non potremo vivere come di consueto la nostra rievocazione storica ma non mancheranno momenti di condivisione per tutta la nostra comunità. La macchina organizzativa si è messa in moto e crediamo che anche quest’anno si possa allestire un cartellone ricco di iniziative da svolgersi nel pieno rispetto delle norme anti Covid”.

Luca Carizia , Sindaco di Umbertide