Umbertide, Consiglio Comunale approva il bilancio di previsione 2023 – 2025

Approvato dal Consiglio Comunale il bilancio di previsione 2023 – 2025 e la somma urgenza per andare incontro all’emergenza sisma. Il Consiglio comunale di Umbertide nella seduta del 13 aprile ha approvato con i voti favorevoli della maggioranza e i voti contrari dell’opposizione (Partito Democratico, Umbertide Cambia, Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto) il bilancio di previsione 2023-2025.

Sono stati confermati i capisaldi di tutti i bilanci della consiliatura, in sintesi:

– mantenimento della qualità dei servizi erogati ai cittadini;

– mantenimento della quantità dei servizi erogati soprattutto in ambito socio assistenziale;

– prosecuzione degli interventi sulla sicurezza degli edifici scolastici;

– prosecuzione degli interventi sulla sicurezza della viabilità;

– attivazione di tutte le opere pubbliche finanziate con i fondi del Pnrr, in dettaglio questi i principali:

riqualificazione di Piazza Mazzini (1,5 milioni di euro);

passerella ciclo pedonale sul Tevere per collegare le due sponde (1,4 milioni di euro);

percorso ciclo pedonale che arriverà all’Abbazia di Montecorona (700 mila euro).

ristrutturazione del Museo di Santa Croce (480 mila euro);

ristrutturazione del Centro socio culturale San Francesco (900 mila euro);

Oltre questi cinque progetti sulla rigenerazione urbana totalmente finanziati per quasi 5 milioni di euro ce n’è un altro importante sempre totalmente finanziato che riguarda il cavalcavia di via Madonna del Moro relativo alla manutenzione straordinaria e consolidamento di quest’ultimo per un ammontare di 1,1 milioni di euro.

Altre importanti opere pubbliche sono state attivate e stanno proseguendo sul fronte dell’edilizia scolastica e precisamente:

– scuola primaria di Niccone: avviati i lavori per oltre 1 milione di euro per la ristrutturazione;

– scuola dell’infanzia di Montecastelli: sono partiti recentemente per l’adeguamento sismico per un ammontare di 363 mila euro;

– scuola dell’infanzia di Calzolaro: partiti i lavori per l’adeguamento sismico per un ammontare di 594 mila euro;

– scuola primaria Anna Frank di Verna: partiranno lavori per efficientamento energetico ed il miglioramento sismico per un ammontare di 1,2 milioni di euro;

– nuovo asilo nido comunale: ottenuto un finanziamento di circa 2,5 milioni di euro per la costruzione del nuovo asilo nido a fianco della scuola d’infanzia Monini. Si andrà a creare così un polo scolastico da 0 a 6 anni.

Per quanto riguarda le entrate, non sono previsti aumenti per tutte le aliquote e le tariffe di Imposta Municipale Unica (Imu), Tassa sui Rifiuti (Tari) e Addizionale comunale Irpef.

Resta confermata la soglia di esenzione comunale a 13 mila euro.

Inoltre non sono previsti aumenti per le tariffe dei servizi a domanda individuale.

Nel capitolo riguardante la spesa, l’Amministrazione Comunale prevede il mantenimento degli attuali livelli di servizi destinati alle persone, alle famiglie e alle attività.

Anche l’anno 2023, quindi, risulta essere complesso ed in continua evoluzione. E’ un contesto che richiede sobrietà e responsabilità nelle scelte. Lo schema di bilancio approvato non prevede aumenti di nessun tipo per i cittadini, il mantenimento di tutti i servizi e del loro livello. .

Il bilancio è in equilibrio come i precedenti e questo garantirà alla prossima amministrazione una continuità e una solidità dei dati contabili.

Nella stessa seduta del Consiglio Comunale è stato votato all’unanimità il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Come noto, nel marzo del 2023 e precisamente il 09 marzo alle ore 16:05 all’interno del nostro territorio comunale è avvenuto un sisma di magnitudo 4.6 che ha visto come epicentro proprio il Comune di Umbertide e precisamente la parte di territorio che va da Pian d’Assino, Montecorona e Pierantonio. Questo improvviso ed inaspettato evento che ci ha colpito in maniera diretta ha scatenato non solo paura e timore, ma anche una situazione emergenziale da affrontare minuto per minuto.

Fin dalla sera stessa sono stati allestiti tre punti di accoglienza (Plestra Di Vittorio, Cva Pian d’Assino e Palestra di Pierantonio) proprio per rispondere all’immediatezza del problema dei senza tetto. Grazie alla collaborazione con la Protezione Civile sono stati istallati in questi tre punti di accoglienza circa 150 posti letto con la possibilità di poter arrivare anche a n. 200.

Fin dalle prime ore del giorno dopo, si è potuto notare che, pur non avendo conseguenze sanitarie in termini di morti e feriti, nella zona dell’epicentro la situazione strutturale delle case e di due scuole era seriamente compromessa tanto che che questi ultimi due edifici sono stati certificati inagibili.

Questa problematica delle scuole che coinvolge circa 160 studenti, ha costretto l’Amministrazione comunale ad una ricollocazione in altre sedi scolastiche con i relativi necessari interventi edilizi e relativa attivazione dei trasporti scolastici.

Anche i pasti e le pulizie dei tre centri di accoglienza, rientrano nelle procedure di somma urgenza.

La Giunta Regionale la mattina del 13 marzo 2023 ha chiesto al Governo centrale lo stato di emergenza, approvato nella serata di giovedì 6 aprile 2023.

La Giunta Regionale ha concesso due contributi per un totale di euro 126.000,00.

Ad oggi il nostro Ente si è impegnato per circa euro 163.000,00, come da delibera della Giunta Comunale n. 70 del 29.03.2023 per le spese di somma urgenza sostenute e da sostenere. I principali oneri sono relativi a:

euro 102.476,60 per lavori presso scuola infanzia

euro 50.223,98 per servizi (trasporti scolastici e fornitura pasti)

euro 11.160,28 per acquisto di beni

Con la presente proposta si andranno a riconoscere questi debiti fuori bilancio che sono finanziati con risorse assegnate dalla Regione Umbria per euro 126.000,00 e con prelevamento dal fondo di riserva per euro 37.860,86.