Umbertide, comunicato congiunto delle opposizioni su antenna

Sarebbe stato meglio il silenzio per l’Amministrazione invece di coprire con informazioni taroccate le bugie. Ci riferiamo all’installazione di una nuova antenna di una stazione radio base nella zona industriale, costruita su un terreno privato.

PD Umbertide

Stiamo ai fatti e alla verità delle cose: nessuno tra i consiglieri sapeva della nuova installazione, benché fosse una questione pubblica e di interesse generale da trattare nelle istituzioni e non nel chiuso degli uffici. E scambiare, come fa l’Amministrazione, la comunicazione generica dell’Arpa in pseudo commissione sul 5G – questione peraltro che nessuno ha messo in dubbio – con la procedura amministrativa della nuova installazione è proprio da bugiardi. Si tratta da parte della Giunta

di una patacca informativa e spudorata che tenta di coprire le sue responsabilità. Qui non c’entra niente il 5G, a meno che l’Amministrazione sa già che lì verrà messo proprio il 5G. Pertanto sfidiamo il Sindaco, la Giunta e la maggioranza a mostrare la proposta o delibera o ordine del giorno sulla nuova installazione nella zona industriale.

Se poi vogliamo parlare del 5G, la mozione unitaria presentata nel luglio 2020 dalle opposizioni fu accolta dalla maggioranza e dalla Giunta, con dei propri emendamenti, che vincolano l’Amministrazione, qualora autorizzi proprio una nuova installazione di antenne. Nel dispositivo finale della mozione si dispone appunto la partecipazione obbligatoria dei cittadini, dei privati, delle associazioni e dei soggetti portatori di interessi in caso di nuove installazioni.

Ecco il punto: Amministrazione e maggioranza votano e dichiarano una cosa e subito fanno il contrario. Distorsione della realtà, manipolazione dell’opinione pubblica attraverso tentativi di delegittimazione degli avversari politici e poi, ancora bugie, che sommate all’incompetenza e all’inadeguatezza producono danni. Come questo dell’antenna.

Giampaolo Conti, consigliere M5S

Ventanni Matteo, consigliere Pd

Corbucci Filippo, consigliere Pd

Codovini Gianni, consigliere Umbertide cambia