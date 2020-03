Umbertide, tre nuovi casi di positività al virus Covid-19

“Il Dipartimento prevenzione-Servizio igiene sanità pubblica della Usl Umbria 1 ha comunicato questa sera la presenza di altri tre cittadini umbertidesi positivi al virus Covid-19 – a dirlo è il sindaco Luca Carizia – Dei tre nuovi casi, attualmente in isolamento domiciliare, uno, pur essendo residente nel nostro Comune, è domiciliato in un altro territorio comunale. Dei quindici nostri concittadini positivi al virus, di cui uno è domiciliato in un altro Comune, tre sono ricoverati in strutture sanitarie e dodici si trovano in isolamento domiciliare. La raccomandazione che vi faccio è sempre la stessa: restate nelle vostre abitazioni e limitate gli spostamenti solo ed esclusivamente per motivi di estrema urgenza. La collaborazione da parte di tutti in un momento di emergenza come questo è fondamentale più che mai, perché solo in questa maniera si può bloccare la diffusione del virus”.