Umbertide cominciato suggestivo spettacolo di luci in centro storico

Natale in piena sicurezza a Umbertide, cominciato il suggestivo spettacolo di luci in centro storico. Il Natale di Umbertide diventa ancora di più luminoso e colorato. Ha iniziato a incantare i presenti nel tardo pomeriggio di venerdì 11 dicembre lo spettacolo di proiezioni di luci sulle facciate dei palazzi di via Guidalotti, nel cuore storico della città.

Per il secondo anno consecutivo lo spettacolo di proiezioni torna quindi a rendere ancora più suggestivo il centro umbertidese e a dare un tocco di unicità a un Natale totalmente diverso da quelli passati.

L’iniziativa, che sarà visibile fino al 6 gennaio, è patrocinata dal Comune di Umbertide ed organizzata da Fiammetta Boutique e da TiRilego con il contributo altre aziende locali quali Ottica 2M, Digital Editor, Mc System, Fratta Ufficio, Eurospurghi, Lighting sound, Banca Mediolanum-Ivano Alunni top global family banker, Vittoria Assicurazioni, GD Rappresentanze.

“Oggi viene lanciato nuovamente un messaggio di normalità in questo periodo natalizio caratterizzato quest’anno dall’emergenza sanitaria – afferma il sindaco Luca Carizia – Un grazie va a tutti coloro, ovvero associazioni, commercianti, aziende e privati che in collaborazione con l’Amministrazione stanno regalando momenti di gioia ai nostri concittadini, facendo sentire loro lo spirito del Natale”.

“A settembre-ottobre tutto era incerto – dice la vicesindaco con delega al Commercio, Annalisa Mierla – Ci siamo trovati da una parte associazioni e circoli culturali che non avendo proventi dall’anno in corso non avevano la minima intenzione di “offrirsi” per illuminare il Natale. Dall’altra i commercianti, che al tempo vedevano anche l’ipotesi di totale chiusura delle proprie attività proprio sotto le Festività, e per questo con alcuna intenzione di mettersi a disposizione, soprattutto economicamente per illuminare il Natale.

Poi l’Amministrazione ha pur creduto in un Natale aperto e illuminato, in tutti i sensi. Così abbiamo deciso di attuare una politica di aiuti economici ad associazioni sia culturali che di commercianti. Sono stati a tale scopo erogati un totale di 7mila euro a sette associazioni. Questo ha saputo dare il giusto spirito positivo anche ai più titubanti. Le proiezioni luminose hanno richiesto uno sforzo enorme da parte degli sponsor, tutti interamente privati, che ci hanno creduto. Hanno creduto che un Natale luminoso fosse segno di vita e speranza per la città”.