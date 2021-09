Umbertide celebra la Madonna della Reggia patrona della città

Mercoledì 8 settembre Umbertide si appresta a celebrare la Madonna della Reggia, patrona della città.

Alle ore 10.00 è prevista l’inaugurazione della nuova rotatoria lungo la ex SS 3bis Tiberina all’incrocio con via Martiri della Libertà, i cui lavori di riqualificazione sono stati eseguiti dai Molini Popolari Riuniti a seguito dell’avviso di sponsorizzazione emanato dal Comune.

Alla cerimonia prenderanno parte il sindaco, membri dell’amministrazione comunale, il presidente dei Molini Popolari Riuniti, Dino Ricci e le maestranze che hanno eseguito gli interventi. Alle ore 11.30 il vescovo di Gubbio, Luciano Paolucci Bedini celebrerà la Santa Messa solenne presso la Collegiata. Alla cerimonia religiosa prenderà parte il sindaco accompagnato dal gonfalone del Comune di Umbertide.

Alle 21.00 in piazza Matteotti avrà luogo il concerto della Banda Città di Umbertide diretta dal maestro Galliano Cerrini. A esibirsi insieme alla Banda Cittadina sarà l’orchestra d’archi giovanile “I Concertisti” diretta dal maestro Gianfranco Contadini.

L’intento è quello di unire due associazioni della città molto attive musicalmente in uno spettacolo fuori dal comune: i gruppi suoneranno insieme in una fusione di fiati ed archi che lascerà sicuramente tutto il pubblico stupito. Il concerto chiude la XXXIV Rassegna delle bande musicali “Città di Umbertide”, che ha preso il via sabato 4 settembre.

Al termine dell’esibizione della banda cittadina, alle ore 23.00 sempre in piazza Matteotti, avrà luogo l’estrazione dei numeri vincenti della lotteria di beneficenza organizzata dal comitato di Umbertide dell’Associazione Umbra Contro il Cancro.

I festeggiamenti in onore della Madonna della Reggia proseguiranno con le Fiere di Settembre, in programma venerdì 10, sabato 11 e domenica 12.