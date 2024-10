Umbertide celebra i 60 anni dei Frati di Santa Maria della Pietà

Umbertide celebra i 60 anni dei Frati di Santa Maria della Pietà Una giornata di festa e riconoscenza per una presenza spirituale e sociale che ha segnato la comunità umbertidese. Domenica 13 ottobre, la città di Umbertide si prepara a vivere un momento di grande significato con la celebrazione dei 60 anni di presenza dei Frati presso la Parrocchia Santa Maria della Pietà. Un’occasione per ringraziare e celebrare il cammino condiviso, fatto di servizio, dedizione e impegno per la comunità. La giornata si aprirà alle ore 16:00 con la solenne celebrazione della Santa Messa, presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Luciano Paolucci Bedini.

L’evento vedrà la partecipazione dell’Amministrazione comunale, che sarà presente per rendere omaggio ai frati e sottolineare il loro grande contributo alla comunità nel corso dei decenni. I frati francescani di Umbertide, infatti, in questi anni hanno ricoperto sempre un importante ruolo anche nella vita sociale, ricreativa, culturale e sportiva della comunità, contribuendo alla crescita, spirituale, e non solo, di intere generazioni.

Al termine della funzione religiosa, intorno alle ore 17:00, la comunità si ritroverà per un momento conviviale: un apericena che sarà l’occasione per riunire i cittadini e i frati che hanno prestato servizio ad Umbertide nel corso di questi sessant’anni. Un incontro all’insegna della condivisione e del dialogo, aperto a tutti coloro che desiderano partecipare e rivivere insieme i momenti di fede e fraternità che hanno caratterizzato questa lunga storia. L’invito è calorosamente aperto a tutta la cittadinanza per partecipare a questo evento speciale, un momento per riscoprire il valore della comunità e della presenza dei frati, da sempre al fianco dei cittadini di Umbertide.