Polizia Locale e cittadini formati a Umbertide sui DAE

📌 FLASH NEWS – Umbertide rafforza la rete di cardioprotezione con la consegna degli attestati BLSD a Polizia Locale, associazioni e cittadini. Oltre 150 persone formate al primo soccorso e all’uso dei defibrillatori in un progetto che conta nove postazioni DAE sul territorio

Umbertide, 17 11 2026 – Una giornata dedicata alla formazione e alla sicurezza sanitaria della comunità. Il Comune di Umbertide ha consegnato gli attestati ai partecipanti dei corsi BLSD, il percorso dedicato al supporto vitale di base e all’utilizzo del defibrillatore promosso gratuitamente nell’ambito del progetto Umbertide Cardioprotetta. La cerimonia si è articolata in due momenti distinti. Nel pomeriggio, presso la sede comunale, il riconoscimento è stato attribuito agli appartenenti del Corpo di Polizia Locale. In serata, invece, il Centro Socio Culturale San Francesco ha ospitato la consegna degli attestati ai cittadini, ai soci e ai rappresentanti delle associazioni che avevano aderito all’iniziativa formativa. All’evento hanno preso parte anche i rappresentanti della Croce Rossa Italiana Francesco Serafini, Stefania Zucchini e Federica Pettinari, che hanno collaborato alle attività didattiche e organizzative dei corsi.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso avviato nel 2018 dall’amministrazione comunale sotto il coordinamento del vicesindaco Annalisa Mierla.

L’obiettivo perseguito fin dall’inizio è stato quello di sviluppare una rete territoriale capace di integrare la presenza dei defibrillatori con la preparazione dei cittadini. Il progetto non si è limitato all’installazione delle apparecchiature salvavita, ma ha puntato anche sulla formazione diffusa, sulla sensibilizzazione della comunità e sul controllo periodico dei dispositivi presenti sul territorio. Alle origini del percorso vi è l’esperienza denominata “Regala un battito”, promossa dalle associazioni Informazione Locale, Croce Rossa Italiana e Protezione Civile. Grazie a una raccolta fondi sostenuta dalla comunità furono acquistati i primi tre defibrillatori, successivamente inseriti in un sistema più ampio di cardioprotezione promosso dal Comune.

Con l’avvio del progetto comunale, i defibrillatori sono stati progressivamente collocati in diversi punti pubblici del territorio mediante specifiche convenzioni. La diffusione è partita dalle frazioni per poi estendersi al resto del comune. Negli anni successivi la rete è cresciuta fino a raggiungere nove postazioni DAE distribuite tra Umbertide e le località di Pierantonio, Preggio, Montecastelli, Spedalicchio, Calzolaro e Niccone. A questa dotazione si è aggiunto recentemente un ulteriore defibrillatore installato a bordo della nuova autovettura della Polizia Locale. Una soluzione che consente agli agenti di avere a disposizione un presidio salvavita durante i servizi esterni e gli interventi sul territorio. Attualmente il sistema comunale può contare quindi su nove postazioni fisse e un dispositivo mobile in dotazione alla Polizia Locale.

Uno degli aspetti centrali del progetto riguarda la gestione della rete dei defibrillatori. Tutti i dispositivi pubblici risultano geolocalizzati e registrati presso il servizio di emergenza 118. Inoltre, attraverso la collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Città di Castello, è stato attivato un monitoraggio periodico finalizzato alla verifica dell’efficienza delle apparecchiature e alla loro costante operatività. L’attenzione alla manutenzione rappresenta un elemento fondamentale del modello organizzativo sviluppato nel corso degli anni, con l’obiettivo di garantire la piena disponibilità dei dispositivi in caso di necessità.

Parallelamente all’espansione della rete DAE, il Comune ha investito in un ampio programma di formazione rivolto a differenti categorie della popolazione.

Ai corsi hanno partecipato volontari delle Pro Loco, farmacisti, dipendenti comunali, operatori della Polizia Locale, associazioni del territorio e numerosi cittadini.

Secondo i dati illustrati durante la cerimonia, il numero delle persone formate all’utilizzo del defibrillatore e alle pratiche di primo soccorso ha superato quota 150.

Un risultato che conferma la volontà dell’amministrazione di costruire un sistema di cardioprotezione basato non soltanto sulla disponibilità delle attrezzature, ma anche sulla presenza di persone preparate a intervenire nelle situazioni d’emergenza.

Nel suo intervento il vicesindaco Annalisa Mierla ha ripercorso le tappe principali dell’iniziativa, sottolineando come il progetto sia nato con l’intento di realizzare una rete strutturata, composta da dispositivi accessibili, monitorati e supportati da una diffusa attività formativa. Mierla ha inoltre ricordato il contributo della dirigente comunale Dina Centogambe, responsabile tecnica del progetto, scomparsa negli anni successivi all’avvio dell’iniziativa. Il suo ruolo è stato definito determinante nello sviluppo e nella gestione del percorso, grazie all’attenzione riservata agli aspetti tecnici e amministrativi.

La giornata di consegna degli attestati ha così confermato la continuità di un progetto che, dal 2018 a oggi, ha progressivamente consolidato la rete di cardioprotezione cittadina, affiancando infrastrutture, formazione e monitoraggio in un’unica strategia rivolta alla tutela della salute pubblica, come riporta il comunicato del Comune di Umbertide.