Umbertide cala il Bis e supera Civitanova

Umbertide fa 2 su 2. Con un gran terzo periodo (16-6), la formazione di Staccini firma il break che risulta poi decisivo e manda al tappeto anche Civitanova. Prossimo impegno sul campo di Mantova, con entrambe le formazioni a punteggio pieno.

Umbertide: Milena, Schena, Bartolini, Gianangeli, Baldi

Civitanova: Perini, Binci, Mini, Panufnik, Bocola

CRONACA

Avvio di gara tutto di marca PFU, con Gianangeli protagonista del 6-0. Binci e Bocola sbloccano le ospiti, mentre due punti di Mini impattano a quota 10. Finale di quarto nel segno di Paolocci e Baldi, a segno per il 16-14. Anche nel secondo periodo è l’equilibrio a regnare: Perini e Panufnik firmano il primo break ospite (19-24), ma Milani, Offor e Bartolini piazzano sei punti in un amen per il nuovo vantaggio interno. Bocola continua a colpire da sotto, obbligando Staccini al minuto di sospensione sul 25-29. Al rientro si sblocca Gianangeli, ma Bocola replica nuovamente segnando anche dall’arco. Bartolini e Del Sole rimettono a contatto le due compagini che vanno al riposo sul 33-34. Dopo la pausa lunga cambia la trama, con Umbertide padrona del campo nel terzo periodo: al canestro di Binci replica con sei punti in fila per il 39-33. Binci scrive il meno uno esterno (41-40), ma gli ultimi cinque minuti sono un monologo della squadra di Staccini che con Schena e Del Sole scappa sul 49-40 al trentesimo. Nell’ultima frazione si segna pochissimo: la solita Binci rimette in scia la FEBA (49-44), ma Del Sole ricaccia indietro le avversarie sul 52-44. Civitanova non molla e con Bocola si riavvicina ancora (52-49), ma le ospiti non ne hanno più e seppur con qualche patema di troppo arriva la seconda vittoria stagionale. Termina 55-49.

PF Umbertide – Bagalier FE.BA Civitanova 55 – 49 (16-14, 33-34, 49-40, 55-49)

PF UMBERTIDE: Del Sole 11 (2/3 da 2), Kasapi NE, Tempia, Boraldo NE, Bartolini* 10 (5/6, 0/5), Gianangeli* 8 (4/7 da 2), Braccagni NE, Paolocci 2 (1/2 da 2), Schena* 9 (4/11, 0/1), Baldi* 9 (4/12, 0/1), Milani* 4 (2/4, 0/3), Offor 2 (1/2 da 2). Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 23/49 – Tiri da 3: 0/14 – Tiri Liberi: 9/14 – Rimbalzi: 40 18+22 (Baldi 15) – Assist: 7 (Gianangeli 2) – Palle Recuperate: 14 (Bartolini 6) – Palle Perse: 13 (Squadra 3)

BAGALIER FE.BA CIVITANOVA: Streni NE, Panufnik* 6 (2/6, 0/4), Sciarretta NE, Severini, Perini* 8 (3/6, 0/2), Mini* 4 (2/3, 0/1), Binci* 18 (8/10, 0/4), Contati NE, Bocola* 11 (1/2, 3/6), Jaworska, Pelliccetti 2 (0/3 da 3). Allenatore: Melappioni D.

Tiri da 2: 16/28 – Tiri da 3: 3/21 – Tiri Liberi: 8/10 – Rimbalzi: 33 9+24 (Panufnik 10) – Assist: 7 (Binci 3) – Palle Recuperate: 5 (Perini 1) – Palle Perse: 22 (Binci 5)

Arbitri: Correale D., Forte M.