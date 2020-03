Umbertide, Assessore all’Ambiente Cenciarini replica al Pd

“In merito alla strumentalizzazione riportata a mezzo stampa dal Partito democratico è doveroso fare piena luce sulla questione”: è quanto afferma l’assessore all’Ambiente del Comune di Umbertide, Francesco Cenciarini.

“L’impianto Eco Partner presente a Calzolaro – prosegue l’assessore – non è previsto nella programmazione dei flussi dei rifiuti regionali in nessuno dei sub ambiti della Regione Umbria.

Il sub ambito di Terni, come da Piano di Ambito, ordinariamente conferisce la Fou (Frazione organica umida) presso l’impianto di GreenASM situato in località Nera Montoro e presso l’impianto di Le Crete di Orvieto.

Fra il 2 e il 9 febbraio è avvenuto un fermo completo dell’impianto di Nera Montoro, quindi nella settimana citata i quantitativi da trattare erano stati tali che l’Auri si è vista costretta a cercare impianti in giro per l’Italia per evitare una emergenza rifiuti.

Ma veniamo alla vera gravità dei fatti. I viaggi presso la Eco Partner sono stati solamente due (lunedì 3 e martedì 4 febbraio), senza che ne venisse avvertito il Comune di Umbertide, infatti tutto è stato deciso attraverso una determina dirigenziale dell’Auri e quindi con un atto tecnico e non politico.

Appena la giunta comunale è venuta a conoscenza dei fatti ha chiesto informazioni al direttore generale dell’Auri per rispondere in maniera esatta alla comunità di Calzolaro.

I cittadini noteranno la differenza col passato: quando governava il Pd arrivavano tonnellate su tonnellate di rifiuti senza che nessuno muovesse un dito.

Bisogna infatti ricordare al Pd che quando era al governo di questa città, il Comune di Umbertide ha conferito presso la Eco Partner di Calzolaro anche in quantità massiccia. Tutto questo per evidenziare come il Partito democratico non ha per nulla perso la sua abitudine di falsare la realtà e persevera nella sua opera di disinformazione unicamente per trovare un po’ di visibilità.

Anche in questo caso la realtà dei fatti non ha tardato a emergere: quello lanciato dal Pd si è rivelato l’ennesimo boomerang che, tirato per colpire questa Amministrazione, gli è tornato indietro confermando la loro estrema malafede”.