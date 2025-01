Umbertide: al via lavori per Tevere e Fosso Rio

Umbertide – Umbertide si prepara ad avviare importanti lavori di messa in sicurezza idrogeologica lungo il fiume Tevere e il fosso Rio. Un finanziamento di 480mila euro permetterà di intervenire su aree critiche, con l’obiettivo primario di proteggere il territorio e garantire la sicurezza della comunità locale. Gli interventi, che partiranno nei prossimi giorni, si concentreranno in particolare sul consolidamento delle sponde, per prevenire i rischi derivanti da fenomeni di erosione e dissesto.

Il fosso Rio, negli ultimi anni, è stato soggetto a significativi fenomeni di dissesto delle sponde in diverse zone, anche a causa di eventi alluvionali, come quello che ha colpito l’area nel 2020. Proprio per questo, l’intervento mira a rafforzare le sponde del fosso, soprattutto nelle aree dove l’erosione rappresenta un pericolo per la pubblica incolumità. Le zone interessate dai lavori includono l’area dello Stadio e la zona industriale situata in prossimità di Via Madonna del Moro.

Per quanto riguarda il fiume Tevere, l’intervento si concentrerà sulla messa in sicurezza di un dissesto adiacente alla sponda sinistra del fiume, vicino a Via dei Falegnami. Questo dissesto è collegato alla parte terminale di un collettore fognario per acque bianche. I lavori prevedono la realizzazione di scogliere in massi ciclopici, una soluzione ingegneristica che permetterà di stabilizzare sia le sponde che il fondo dell’alveo. Inoltre, si procederà con la ricostruzione della sezione idraulica di alcune zone, per ottimizzare il deflusso delle acque e prevenire future criticità.

Nello specifico, l’intervento sulla sponda del Tevere prevede il tombamento della zona erosa dalle acque e il prolungamento dei due collettori fognari. Questa soluzione consentirà di ripristinare la stabilità del terreno e di garantire il corretto funzionamento del sistema di smaltimento delle acque.

Il sindaco di Umbertide, Luca Carizia, e l’assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Villarini, hanno espresso grande soddisfazione per l’ottenimento di questo importante finanziamento. Hanno sottolineato come il Comune si sia distinto ancora una volta per la capacità di attrarre risorse destinate a interventi cruciali per il territorio. I 480mila euro stanziati, secondo il sindaco e l’assessore, permetteranno di realizzare interventi strategici, che rafforzeranno ulteriormente la sicurezza del territorio e contribuiranno a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

I rappresentanti dell’amministrazione comunale hanno inoltre evidenziato come questi lavori si inseriscano in una più ampia programmazione di interventi e cantieri già in corso nel territorio comunale. Questa programmazione testimonia l’impegno costante dell’amministrazione nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio naturale e infrastrutturale di Umbertide. L’intervento su Tevere e Fosso Rio rappresenta quindi un tassello fondamentale in una strategia più ampia di gestione del territorio, volta a prevenire i rischi idrogeologici e a garantire un ambiente sicuro e vivibile per la comunità. L’amministrazione comunale continua a monitorare attentamente la situazione e a lavorare per la realizzazione di opere pubbliche che rispondano alle esigenze del territorio e dei suoi cittadini.