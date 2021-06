Umbertide, al Primo Circolo didattico parte il progetto “E…State con noi!”

Lunedì 14 giugno hanno preso il via i progetti del Piano Integrato PON FSE della scuola d’estate alla Garibaldi di Umbertide. Una grande soddisfazione per il circolo storico della nostra cittadina: la direzione ha visto autorizzata la candidatura del progetto FSE con la 15° posizione nella graduatoria regionale.

Il concorso assegnerà la cospicua somma di 59.943,00€ per lo svolgimento di numerosi moduli che si terranno nelle scuole primarie di Umbertide e Pierantonio nel mese di giugno per poi proseguire a settembre: Passo dopo passo…italiano e dintorni, In…canti…amoci, Fantasia…arcobaleno per la mente, DigitalMente, Let’s play English, Amici della Terra, logic@mente.sigioca , Biblioteca animata e R@dioweb#ci@k…si gira!