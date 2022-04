Umbertid’Arte arriva alla sua terza edizione

L’estro degli artisti umbertidesi è pronto a invadere i locali della Rocca come segno di rinascita dopo la pandemia e di rafforzamento del senso di comunità. Sarà infatti aperta nel pomeriggio di sabato 9 aprile la terza edizione di “Umbertid’Arte”, la mostra organizzata dal Comune di Umbertide che vede ospitate all’interno del simbolo per eccellenza della città le opere di ventuno artisti umbertidesi di nascita e di adozione.

Fonte Ufficio Stampa

comune di Umbertide

Questi i nomi degli artisti in mostra: Alessio Accalai, Fausto Cambiotti, Amabilia Casagrande, Luca Cataldo, Elena Cella, Jason Balducci, Michele Berta, Lucia Bonucci, Sandro Epi, Fabio Fondacci, Mirko Guardabassi, Emilio Leonardi, Carlo Mastriforti, Paola Panzarola, Vittorio Picchio, Marco Piccioloni, Ivano Puletti, Antonello Renzini, Giuseppe Rossini, Ettore Spatoloni e Vera Tamburini. Sono varie le forme espressive che verranno proposte: si va dalla pittura fino alla fotografia, dalla scultura ai video, il tutto per far emergere la loro vena creativa.

Questa edizione di Umbertid’Arte vedrà come protagonisti anche le bambine e i bambini delle scuole dell’infanzia e delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie del II Circolo “Giuseppe Di Vittorio” che per l’occasione hanno allestito una mostra dedicata ai più importanti temi ambientali e dal titolo “We can chance the world”. Ispirandosi ai racconti del libro di Anna Casals e Paolo Ferri “Racconti per salvare il Pianeta”, i cui contenuti si legano in buona parte agli obiettivi dell’Agenda 2030, gli alunni hanno realizzato delle opere con materiale di recupero, riflettendo sulle diverse problematiche ambientali, dal disboscamento al mare di plastica, al riscaldamento globale.

Il percorso che ha portato i bambini ad analizzare, approfondire, progettare e infine dare vita alle proprie creazioni nasce da un itinerario didattico ben preciso che ha visto coinvolto tutto il Circolo Di Vittorio, partendo proprio dal naturale interesse e dalla curiosità che i racconti esercitano sui bambini e dall’importanza che hanno come strumento di crescita, per affrontare, in questo caso, concretamente, il problema ambientale e pensare a possibili soluzioni per la salvaguardia del nostro pianeta.

“Vedere 21 nostri concittadini, che si cimentano con il linguaggio dell’arte sotto le forme più varie – afferma il sindaco Luca Carizia – è un aspetto importante, ovvero quello di regalare qualcosa di bello e tangibile alla nostra comunità. Quest’anno si aggiungono anche le opere degli artisti in erba del II Circolo che lanciano un messaggio chiaro e diretto sul rispetto dell’ambiente e della natura. Sarà quindi una mostra significativa che ci porterà a rafforzare la nostra identità di umbertidesi partendo dall’arte e dalla cultura”.

“Siamo giunti alla terza edizione di Umbertid’Arte – dice l’assessore alla Cultura, Sara Pierucci – e con grande riconoscenza ringraziamo gli artisti umbertidesi che anche in questo momento più impegnativo hanno voluto contribuire e dare ancora più stimolo alla vita artistica e culturale della città. Una novità di questa edizione sarà la presenza di opere d’arte realizzate dai bambini della scuola dell’infanzia e delle classi terze, quarte e quinte del II Circolo coordinate dalla dirigente Raffaella Reali e dalle bravissime insegnanti che hanno ritenuto la nostra Rocca la location migliore per celebrare l’importanza della Giornata della Terra. Naturalmente li ringraziamo per il loro contributo sperando che tutto questo rimanga impresso nelle loro menti e nei loro cuori trasformandosi in passione per l’arte”.

L’Amministrazione esprime un doveroso ringraziamento per l’aiuto e il sostegno al consigliere comunale Ettore Spatoloni, a Vittorio Dragoni per l’allestimento della mostra e a Giada Sonaglia per la realizzazione del manifesto.

La terza edizione di “Umbertid’Arte” sarà visibile fino al 1° maggio dal martedì alla domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30. Chiuso il lunedì. Per informazioni è possibile contattare il numero 0759413691.