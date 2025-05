UISP Volley Umbertide, Campione Regionale Umbria under 13

Grande trionfo contro la TMT Castigione del Lago

Un’impresa straordinaria che ha visto la UISP Volley Umbertide conquistare il titolo di Campione Regionale Umbria Categoria Under 13 Fipav, battendo in una finale emozionante la TMT Castiglione del Lago con il risultato di 2 set a 1.

Le ragazze della UISP Volley Umbertide si sono laureate squadra più forte dell’Umbria nella loro categoria, coronando un percorso sportivo impeccabile. Non hanno perso nemmeno una partita: dalla fase a gironi fino a quarti, semifinali e finale, le giovani pallavoliste hanno sempre imposto il loro gioco con determinazione, talento e spirito di squadra.

Un risultato eccezionale anche per la giovanissima età delle protagoniste: metà delle atlete sono Under 12, un dato che rende ancora più straordinario questo traguardo. Dopo anni in cui la squadra si era avvicinata al titolo senza riuscire ad afferrarlo, questa volta le ragazze allenate da Roberto Milleri, con il supporto delle allenatrici Laura Sburzacchi e Giulia Morbidoni, sono riuscite a portare a casa la vittoria che sognavano da tempo.

Il percorso che le ha portate fino al titolo regionale è stato segnato da impegno costante, allenamenti intensi e una crescita sportiva e personale impressionante. La società ha un progetto chiaro: far crescere queste giovani promesse con l’obiettivo di portarle in futuro nella massima categoria societaria, la Serie C. Un sogno che, vista la grinta e la qualità dimostrata sul campo, appare sempre più concreto.

Grande la soddisfazione anche da parte dell’Amministrazione comunale.

“A nome dell’Amministrazione comunale esprimo le più sentite congratulazioni alla UISP Volley Umbertide per questo eccezionale traguardo – ha dichiarato l’assessore allo sport Lorenzo Cavedon –. Un successo che premia non solo il talento e la determinazione delle ragazze, ma anche la professionalità degli allenatori e il grande lavoro svolto dalla società. È motivo di orgoglio per tutta la città vedere crescere giovani atlete così promettenti, che rappresentano un bellissimo esempio per il mondo dello sport e per la nostra comunità”.

Il titolo regionale Under 13 rappresenta un punto di partenza verso nuove e sempre più ambiziose mete. Complimenti, ragazze!