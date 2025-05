>Ufficio Postale di Umbertide, Poste italiane comunica la riapertura a giugno

Dopo settimane di incertezza e disagi per la cittadinanza, in particolare per le persone anziane, la direzione generale di Poste Italiane ha comunicato al Comune che l’ufficio postale di Umbertide sarà riaperto a inizio giugno 2025.

La chiusura dell’ufficio postale si era resa necessaria a seguito dell’evento criminoso avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 aprile 2025, che aveva causato danni alla struttura. Dal 7 aprile 2025 lo sportello è rimasto chiuso al pubblico per consentire i necessari lavori infrastrutturali.

Il Sindaco di Umbertide, ricevuta una prima comunicazione dalla direzione della filiale di Perugia di Poste Italiane in data 8 aprile 2025, aveva immediatamente scritto alla stessa direzione per sottolineare l’importanza strategica dell’ufficio postale di Umbertide per l’intera comunità e per rappresentare le forti criticità riscontrate dalla popolazione, soprattutto da parte degli anziani, costretti a spostamenti spesso difficili per raggiungere le sedi sostitutive.

Tuttavia, non ricevendo alcuna risposta da parte della direzione della filiale di Perugia, il Sindaco ha deciso, lo scorso 8 maggio, di inoltrare un nuovo sollecito direttamente alla direzione generale di Poste Italiane a Roma. È proprio da quest’ultima che, dopo un mese di continui contatti e interlocuzioni, è finalmente giunta una comunicazione ufficiale che indica l’inizio del mese di giugno 2025 come data prevista per la riapertura dello sportello umbertidese.

Una notizia attesa e importante, ma che non chiude il confronto. Il Sindaco ha infatti intenzione di chiedere un ulteriore incontro presso il Comune di Umbertide con i vertici di Poste Italiane, per monitorare da vicino l’evoluzione della situazione e per ottenere rassicurazioni concrete sul rispetto dei tempi annunciati. L’ufficio postale di Umbertide, infatti, è un presidio essenziale per la città, e le proroghe delle precedenti chiusure comunicate nel corso delle settimane non consentono più ulteriori ritardi.