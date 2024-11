Udine prevale nel terzo quarto, Umbertide cede ancora

Udine prevale – La PF Umbertide non riesce a interrompere la striscia negativa e cede ancora, questa volta contro Udine, con il punteggio di 56-65. Nonostante una partenza positiva, la squadra di Staccini ha subito un deciso colpo nel terzo quarto, dove le friulane hanno inflitto un parziale di 8-23, annullando così il vantaggio iniziale e prendendo il controllo della gara. La terza frazione si è rivelata cruciale, con le ospiti che hanno sfruttato al meglio la loro difesa e le azioni in transizione.

La partita è iniziata con un buon ritmo per Umbertide, che ha trovato subito una spinta grazie ai canestri di Baldi e Del Sole, portandosi sul 8-0. Le ospiti, però, non hanno tardato a reagire, riducendo il gap con le realizzazioni di Milani (8-3) e Gregori (12-8). La partita è rimasta equilibrata fino alla fine del primo quarto, che si è concluso con un canestro di Bartolini per il 19-18 a favore delle umbre.

Nel secondo quarto, la parità è stata mantenuta con i punti di Gianangeli (24-23) e Ronchi (26-27), che hanno alternato risposte nelle due metà campo. Schena e Offor hanno provato a dare un piccolo margine a Umbertide (31-27), ma l’APU Udine ha continuato a restare agganciata alla partita, chiudendo il primo tempo sul 34-31 grazie a Bianchi e Gianolla.

Il terzo quarto è stato determinante per l’esito finale del match. Le ospiti hanno messo la freccia con Milani e Sasso, che hanno permesso a Udine di passare in vantaggio sul 34-35. Da lì in poi, la squadra friulana ha mantenuto il controllo della partita, con Ronchi e Bovenzi che hanno incrementato il vantaggio, arrivando a un parziale di 40-51. Nonostante il timeout chiamato da Staccini, le umbre non sono riuscite a fermare l’ondata di gioco di Udine, che ha chiuso il terzo quarto sul 42-54.

Nel periodo finale, la formazione di Riga ha consolidato la sua leadership, arrivando a un massimo vantaggio di 14 punti con Milani (51-65). Nonostante i tentativi di recupero da parte di Gianangeli e Kasapi, che hanno ridotto il distacco sul finale, la partita si è conclusa con un 56-65 che non lascia spazio a recriminazioni per Umbertide.

Le prestazioni individuali hanno visto Baldi protagonista per Umbertide, con 14 punti, seguita da Kasapi e Gianangeli, entrambi a 10 punti. Dall’altra parte, Milani è stato il miglior marcatore per Udine con 17 punti, seguito da Gianolla con 14 e Bovenzi con **10.

Il bilancio finale vede Umbertide con 16 tiri da 2 su 42 e 3 su 6 da tre, mentre Udine ha chiuso con 21 tiri da 2 su 46 e 3 su 11 da tre. In termini di rimbalzi, le umbre hanno totalizzato 38 (di cui 27 difensivi), mentre le ospiti hanno conquistato 27 rimbalzi, di cui 20 difensivi.

PF Umbertide – W.APU Delser Crich Udine 56 – 65

Parziali: 19-18, 34-31, 42-54, 56-65

MVP del match: Milani (17 punti)

Prossimo appuntamento: La PF Umbertide cercherà di riscattarsi nella prossima sfida, mentre Udine si prepara ad affrontare il prossimo incontro con fiducia dopo una vittoria convincente.