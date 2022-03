Ucraina, Citta di Castello, Comune predispone un vademecum per l’accoglienza

“Stiamo coordinando l’accoglienza dei cittadini ucraini nel nostro territorio comunale in costante collegamento con la Prefettura e la Questura di Perugia per monitorare i bisogni delle persone che sono già arrivate e assicurare loro un piano di sostegno adeguato e dignitoso”. A dichiararlo è l’assessore alle Politiche Sociali Benedetta Calagreti, rendendo noto che “l’amministrazione comunale ha predisposto un indirizzo di posta elettronica dedicato alla gestione della situazione (emergenzaucraina@comune. cittadicastello.pg.it), ha aperto un conto corrente intestato all’ente per le donazioni di solidarietà (Iban IT34H0103021600000002672133 e causale “Ucraina”) e ha realizzato un vademecum per offrire tutte le informazioni necessarie ai cittadini ucraini che arrivano a Città di Castello e ai residenti che li ospitano”.

da Marco Baruffi

Giornalista

Staff Sindaco – Area Comunicazione

Quanti hanno raggiunto il territorio comunale tifernate sono tenuti a dichiarare la propria presenza presso il Commissariato di pubblica sicurezza di viale Morandi (telefono 075.862881) anche per la richiesta di alloggi e potranno accedere alle prestazioni sanitarie attraverso la registrazione nel Centro di Salute dell’Usl Umbria 1 di via Vasari (telefono 075.8509869). Coloro che fossero sprovvisti del digital Passenger Locator Form o del Green Pass saranno tenuti a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare presso il drive-through del Centro Servizi di via Elio Vittorini a Cerbara entro le prime 48 ore dall’arrivo, mentre nei punti vaccinali del territorio comunale sarà possibile ricevere anche la somministrazione dei sieri anti-Covid 19 (mail pua.altotevere@uslumbria1.it). I cittadini ucraini dovranno comunicare la propria presenza anche al Segretariato Sociale del Comune di Città di Castello (telefono 075.8529378 e 075.8529438, email emergenzaucraina@comune. cittadicastello.pg.it), in maniera tale da essere contattati per le necessità connesse al proprio soggiorno. Entro 48 ore dall’arrivo, anche le persone che li accoglieranno saranno tenute formalizzare la dichiarazione di ospitalità presso il Commissariato di pubblica sicurezza tifernate.

Chiunque intenda mettere a disposizione alloggi può comunicarlo attraverso l’indirizzo di posta elettronica emergenzaucraina@comune. cittadicastello.pg.it. “Il vademecum ha lo scopo di riepilogare le attività messe in campo dal Comune e di coordinare l’immensa generosità dimostrata dai nostri concittadini”, spiega Calagreti, che invita quanti sono impegnati nell’accoglienza della popolazione ucraina alla massima diffusione delle informazioni necessarie a gestire la situazione.