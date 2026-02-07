Truffa smartphone: Polizia denuncia commesso per raggiri

Un cliente ingannato a Città di Castello riceve giustizia

Truffa smartphone smascherata grazie al monitoraggio della Polizia di Stato che ha deferito un lavoratore di un negozio specializzato per aver alterato la realtà tecnica di un cellulare. La vicenda nasce dalla segnalazione di un utente che, riscontrando anomalie nel funzionamento del proprio apparecchio, ha cercato assistenza professionale presso un noto punto vendita della zona. Invece di una consulenza onesta, il dipendente ha prospettato uno scenario critico, sostenendo la presenza di rotture strutturali profonde che avrebbero reso antieconomico ogni tentativo di ripristino.

Il meccanismo dell’inganno ai danni del cliente

Il piano orchestrato dal venditore mirava a sfruttare l’asimmetria informativa tra tecnico e consumatore. Attraverso una descrizione catastrofica delle condizioni del device, l’operatore ha convinto la vittima che l’unica soluzione praticabile fosse la sostituzione integrale del pezzo. Per rendere l’operazione più appetibile, il commesso ha mediato l’apertura immediata di una pratica di finanziamento rateizzato, spingendo l’ignaro acquirente a sottoscrivere un impegno economico pluriennale per un bene di cui, di fatto, non aveva alcun bisogno oggettivo.

Le indagini e la scoperta della reale anomalia

Il sospetto che qualcosa non quadrasse ha portato all’intervento degli agenti, i quali hanno avviato verifiche tecniche approfondite sullo strumento ritenuto inservibile. Gli accertamenti specialistici hanno restituito un’immagine radicalmente diversa: lo smartphone era perfettamente integro nelle sue componenti hardware e software. Il rallentamento che aveva preoccupato il proprietario era causato esclusivamente dalla saturazione della memoria di archiviazione. Una condizione banale, risolvibile con una semplice cancellazione di file superflui, era stata trasformata in un pretesto per orchestrare una frode commerciale complessa.

Tutela del cittadino e monitoraggio del territorio

Le forze dell’ordine hanno concluso le attività investigative trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica e formalizzando la denuncia per truffa a carico del dipendente infedele. L’episodio di Città di Castello evidenzia quanto sia determinante l’attenzione dei cittadini nel segnalare anomalie nei rapporti di compravendita o assistenza. L’operazione ribadisce la centralità della Polizia di Stato nel vigilare sulla correttezza delle transazioni e nel punire condotte che violano la trasparenza contrattuale, garantendo un presidio costante contro i raggiri che colpiscono la collettività e il mercato elettronico locale.