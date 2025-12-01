Trionfo Tifernate al Regionale Fijlkam Judo Umbria 2025

Bigi e Gnoni conquistano i titoli regionali nelle categorie

Al Palazzetto dello Sport di Massa Martana si è svolto il Campionato Regionale Fijlkam Umbria di judo 2025, appuntamento che ha riunito giovani judoka provenienti da tutta la regione. L’evento ha visto la partecipazione dell’ASD Centro Judo Ginnastica Tifernate, rappresentata da due soli atleti, capaci però di lasciare un segno indelebile nella competizione.

Nella categoria Esordienti A, Bigi Gabriele ha primeggiato nei 60 kg, conquistando il titolo di Campione Regionale 2025. Non pago del risultato, ha replicato la vittoria anche nella categoria 66 kg, dimostrando grande determinazione e tecnica. Al suo fianco, Gnoni Francesco ha dominato nella stessa fascia, imponendosi con sicurezza e ottenendo anch’egli il titolo di Campione Regionale 2025.

La prova dei due giovani ha confermato la qualità del lavoro svolto dal sodalizio tifernate, che continua a crescere grazie all’impegno dei tecnici e alla passione degli atleti. La manifestazione ha rappresentato un banco di prova importante, dove i ragazzi hanno potuto confrontarsi con coetanei provenienti da diverse società umbre, trovando nuove motivazioni per proseguire il percorso di allenamento e miglioramento.

Gli atleti erano accompagnati dall’allenatrice Mariotti Alessandra e dal tecnico aspirante Bianconi Luca, figure di riferimento che hanno sostenuto i ragazzi insieme a genitori e tifosi presenti sugli spalti. La loro guida ha contribuito a trasformare la giornata in un’esperienza di crescita sportiva e personale, sottolineando come il judo sia non solo competizione, ma anche disciplina educativa e formativa.

Il successo ottenuto a Massa Martana rafforza il prestigio del Centro Judo Ginnastica Tifernate di Città di Castello, confermando la capacità della società di valorizzare i giovani talenti e di portarli a risultati di rilievo nel panorama regionale.