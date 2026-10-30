Trionfo dei cani da cerca al Salone del Tartufo Bianco

Sfida tra campioni a quattro zampe per il trofeo Ghigi

📌 FLASH NEWS – Domenica 1 novembre i Giardini del Cassero ospitano il 5° Memorial Alessandro Ghigi nell’ambito del Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato. Alle 12 premiazione in piazza Matteotti. In gara cuccioli, adulti e categoria riporto.

La competizione nazionale e le categorie in gara

La mattina di domenica 1 novembre, a partire dalle ore 9, i Giardini del Cassero diventeranno lo scenario principale del 5° Memorial Alessandro Ghigi. L’evento si inserisce all’interno del programma della 46ª edizione del Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato. La manifestazione è promossa dall’Associazione Tartufai Alta Valle del Tevere insieme al Comune di Città di Castello. La prova su ring rappresenta una gara di ricerca e cavatura di livello nazionale. Il regolamento suddivide le sfide tra la categoria cuccioli fino a sette mesi distinti tra maschi e femmine, la categoria libera adulti anch’essa maschile e femminile, e la sezione dedicata al riporto aperta a tutti i concorrenti. Tra i riconoscimenti più attesi figura il premio Jimmy, istituito per ricordare Giovannino Jimmy Cecchini, figura storica tra i cavatori e gli imprenditori locali, destinato al più giovane tartufaio iscritto al torneo. La cerimonia conclusiva con le premiazioni dei vincitori si terrà alle ore 12 nella cornice di piazza Matteotti.

Tradizione secolare e numeri da record del territorio

Il legame simbiotico tra uomo, animale e natura costituisce la base della cerca e cavatura del tartufo, pratica riconosciuta come patrimonio immateriale dell’umanità. I rappresentanti delle istituzioni, tra cui l’assessore al turismo e commercio Letizia Guerri, il presidente dell’Ente Fiera Salone Nazionale Bianco Pregiato Lazzaro Bogliari e il presidente dell’Associazione Tartufai Alto Tevere Andrea Canuti, hanno sottolineato il costante rinnovarsi di questa consuetudine. L’associazione, nata nel 1986, registra sul territorio circa 2000 cani attivi di varie razze. Tra questi si distinguono bracchi, bracchi-pointer, lagotti, cocker, lagotti romagnoli e meticci. Allo stesso tempo si contano circa 1500 cavatori abilitati con tesserino tra il centro urbano e la zona periferica. Questo numero vede una presenza crescente di giovani e donne, posizionando la località al secondo posto in Italia per densità di cercatori in rapporto alla popolazione residente.

Il valore del prodotto e i canali per la partecipazione

L’abilità e l’olfatto dei cani sono fondamentali per individuare le pregiate pepite sotterranee tra i boschi e le colline dell’area situata tra Umbria, Marche, Toscana ed Emilia Romagna. Attualmente le quotazioni di mercato al dettaglio per il tartufo bianco superano i 4000 euro al chilo. Per seguire gli aggiornamenti sul programma e per richiedere dettagli organizzativi, il pubblico può fare riferimento ai portali ufficiali della kermesse e del comune, ai canali social dedicati oppure ai recapiti telefonici 075-8529254 e 075-8554922.