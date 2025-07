Trattori e cena tipica per la Festa della Battitura a Pietralunga

Rievocazione storica, musica e giochi nella Casa del Fattore

Sfilata di trattori d’epoca, rievocazione della trebbiatura, cena con piatti della tradizione e intrattenimento con musica e giochi: Pietralunga ripropone la Festa della Battitura domenica 27 luglio, riportando in vita la memoria delle comunità contadine umbre. Il programma prende avvio alle 9.30 nella zona industriale sud con il raduno dei mezzi agricoli, in preparazione alla sfilata che attraverserà le vie del borgo alle 11. I trattori riceveranno la benedizione in piazza Fiorucci, come omaggio alle fatiche di un tempo.

La mattinata si conclude con un pranzo al ristorante ‘Il Triangolo’, mentre nel pomeriggio, alle 17, presso la località Casa del Fattore, si svolgerà la rievocazione della battitura con l’impiego di macchinari storici, richiamando la ritualità dei giorni di raccolta che univano le famiglie in un clima di lavoro e festa.

Dalle 19, spazio alla cena tradizionale con prenotazione gradita e un menù che ripropone le pietanze tipiche di queste celebrazioni: tagliatelle al sugo d’oca, arrosto misto e patate al forno, al prezzo di 15 euro. Durante la serata, il pubblico potrà partecipare ai giochi popolari che un tempo animavano i cortili dopo la mietitura, riscoprendo un modo semplice di stare insieme.

La musica sarà curata da Urban Dj, per unire l’atmosfera della tradizione con le note contemporanee che accompagneranno i partecipanti durante l’evento. La Festa della Battitura si conferma come un momento significativo per la comunità locale, offrendo un’opportunità di aggregazione all’insegna della storia agricola umbra, unendo convivialità, memoria e divertimento tra le colline di Pietralunga.