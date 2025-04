“Trash Test” di Cosentino al Teatro dei Riuniti

Il 17 aprile a Umbertide uno spettacolo sull’intelligenza artificiale

Giovedì 17 aprile, alle ore 21.00, il Teatro dei Riuniti ospiterà “Trash Test”, spettacolo ideato da Andrea Cosentino, che ne cura anche regia e interpretazione. L’evento è prodotto dal Teatro Metastasio di Prato.

Lo spettacolo si distingue per l’approccio interattivo e per il coinvolgimento diretto del pubblico. Sul palco, Cosentino dialoga con ChatGpt, software di intelligenza artificiale generativa, proponendo in tempo reale creazioni testuali che vengono immediatamente interpretate in scena. L’obiettivo è testare l’efficacia teatrale dei contenuti generati dall’algoritmo.

“Trash Test” si basa su una riflessione sull’evoluzione della produzione testuale: negli ultimi quindici anni di internet sono stati creati più testi che nei precedenti tremila anni. Il progetto teatrale diventa quindi un laboratorio collettivo in cui si mettono in discussione sia la figura dell’autore che le capacità creative dell’intelligenza artificiale.

Andrea Cosentino utilizza l’ironia per guidare il pubblico in una performance in cui il testo teatrale viene destrutturato e l’autorialità decostruita. Lo spettacolo invita a superare il sovraccarico informativo, stimolando un’esperienza di condivisione e partecipazione. Il tono è leggero, ma l’intento è quello di riflettere sul presente digitale in modo critico.

Per ulteriori dettagli o prenotazioni è possibile contattare il numero 370 3515135.