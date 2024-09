Transitalia Marathon torna a Città di Castello con 400 motociclisti

Lunedì 23 settembre, la Transitalia Marathon farà tappa a Città di Castello, accogliendo circa 400 motociclisti da tutto il mondo. L’evento, giunto alla sua decima edizione, è una manifestazione turistica non competitiva tra le più rilevanti nel panorama europeo del Turismo Adventouring. La tappa nella città umbra vedrà i partecipanti arrivare nel pomeriggio e riempire Piazza Matteotti con le loro moto.

La Transitalia Marathon è inserita nel calendario della Federazione Internazionale Motociclistica, rappresentando un’opportunità di scoperta dei territori italiani, delle loro tradizioni e delle eccellenze enogastronomiche e culturali. Per l’occasione, tutte le strutture ricettive di Città di Castello e delle aree limitrofe saranno completamente esaurite, ospitando non solo i motociclisti, ma anche lo staff organizzativo e giornalisti di testate europee specializzate.

Durante la sosta, circa 60 motociclisti avranno la possibilità di visitare le collezioni di Alberto Burri. Questa opportunità unica è resa possibile grazie alla collaborazione con la Fondazione Albizzini, che gestisce le opere dell’artista. La visita sarà un’occasione per ammirare lavori emblematici come i “catrami”, i “sacchi” e le “combustioni”, tutti elementi che hanno segnato la storia dell’arte contemporanea.

L’assessore al Commercio e Turismo di Città di Castello, Letizia Guerri, ha evidenziato l’importanza dell’evento, sottolineando come sia una grande occasione per far conoscere il patrimonio storico e artistico della città. La collaborazione con la Fondazione Albizzini permetterà, inoltre, ai partecipanti della Transitalia Marathon di accedere alle collezioni di Burri a prezzo ridotto anche dopo la conclusione dell’evento.

La manifestazione è patrocinata dal Senato della Repubblica, dalla Polizia di Stato e dai comuni toccati dal percorso, che, oltre a Città di Castello, include anche Rimini, Nocera Umbra, Cascia, Chieti e Roma, dove il tour si concluderà il 27 settembre con una visita notturna della città.

La presenza della Transitalia Marathon è garantita anche grazie all’impegno del Moto Club Strade Bianche in Moto ASD e del Minoa Group Sas, con il contributo del referente territoriale Luca Coltellini. La città è preparata per accogliere i motociclisti in sicurezza, grazie anche alla collaborazione della Polizia Locale e dei volontari della Protezione Civile.

Il programma della giornata prevede l’arrivo dei motociclisti in Piazza Matteotti intorno alle ore 15:30. Ad accogliere i partecipanti, sarà la Compagnia dei Balestrieri di Città di Castello, con una rievocazione delle atmosfere rinascimentali, tra figuranti in costume e tamburi. La serata si concluderà con una cena nel Loggiato Gildoni, a cui parteciperanno anche il sindaco Luca Secondi e gli assessori Guerri e Braccalenti.

Per garantire la sicurezza del passaggio della Transitalia Marathon, la Polizia Locale ha emesso un’ordinanza che regolerà il traffico e la sosta nelle aree del centro storico coinvolte dall’evento. In particolare, la sosta sarà vietata in Piazza Andrea Costa dalle ore 12:00 del 23 settembre fino alle ore 09:00 del 24 settembre. Inoltre, dalle ore 12:00 del 23 settembre fino alle ore 12:00 del 24 settembre, saranno vietati transito e sosta in Piazza Fanti, così come in Via S. Apollinare.

L’evento proseguirà il 24 settembre, quando i motociclisti partiranno da Piazza Gabriotti alle ore 08:00, diretti verso le prossime tappe del loro viaggio attraverso l’Italia centrale.