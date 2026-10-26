Torrente Carpina rettificato, Legambiente chiede verifiche sui lavori

Alveo e sponde rimodellati, timori per pesci e per il Tevere

📌 FLASH NEWS – Legambiente Umbria chiede verifiche sui lavori nel torrente Carpina, vicino al Tevere. La rettifica dell’alveo mette a rischio habitat e riproduzione dei pesci. Richieste le valutazioni tecniche e ambientali degli interventi.

Legambiente Umbria chiede agli enti competenti di rendere pubbliche le valutazioni tecniche e ambientali relative ai lavori sul torrente Carpina, nel tratto poco a monte della confluenza con il Tevere. L’associazione sollecita una verifica delle conseguenze degli interventi sulla fauna acquatica, sulla stabilità dell’alveo e sulla sicurezza idraulica.

Al centro della segnalazione ci sono le modifiche apportate al percorso del torrente. Secondo quanto riferisce Legambiente, le immagini documentano un corso d’acqua reso rettilineo, con una profonda trasformazione del letto e delle sponde. Una sistemazione che, nella valutazione dell’associazione, richiede approfondimenti sia sul piano ecologico sia per i possibili effetti sul movimento delle acque.

Un tratto utilizzato dai pesci per riprodursi

L’area interessata dai lavori svolge una funzione importante per diverse specie ittiche del Tevere. Barbi e cavedani risalgono il Carpina per deporre le uova, utilizzando questo ambiente come zona di riproduzione. Per tutelare tale funzione, nel tratto è vietata la pesca sportiva.

La modifica dei fondali e la riduzione della varietà degli habitat potrebbero compromettere le condizioni necessarie alla fauna acquatica. La preoccupazione riguarda quindi la conservazione di un ambiente che contribuisce all’equilibrio dell’ecosistema fluviale, attraverso il collegamento tra il torrente e il fiume in cui confluisce.

Le possibili conseguenze sul deflusso

Marco Pippi, referente per gli ecosistemi acquatici di Legambiente Umbria, richiama la necessità di considerare i fiumi nella loro complessità naturale. La protezione delle persone e dei territori, sottolinea, resta una priorità, ma deve accompagnarsi alla salvaguardia degli habitat.

Secondo Marco Pippi, rettificare l’alveo, rimuovere la vegetazione dalle sponde e rendere più rapido il deflusso non garantisce automaticamente una diminuzione del rischio idraulico. Queste trasformazioni possono favorire fenomeni erosivi, accrescere il trasporto dei sedimenti e spostare le criticità verso valle. Nel caso del Carpina, l’attenzione si concentra sulle possibili ripercussioni fino al Tevere.

La richiesta di una gestione di bacino

Legambiente Umbria propone di superare una gestione affidata soprattutto a interventi circoscritti e dettati dalle emergenze. L’indicazione è quella di adottare una pianificazione di bacino capace di mettere insieme prevenzione, manutenzione selettiva, tutela degli ambienti naturali e ingegneria naturalistica.

L’associazione chiarisce di non opporsi alle opere necessarie alla sicurezza. Chiede però che siano sostenute da motivazioni tecniche, compatibili con gli equilibri ecologici e valutate considerando l’intero corso d’acqua.

Per il Carpina, gli approfondimenti richiesti riguardano in particolare le zone di riproduzione dei pesci, la tenuta del letto del torrente e il trasferimento dei sedimenti alla confluenza. La posizione conclusiva di Legambiente è che il recupero della funzionalità naturale dei fiumi, dove possibile, debba concorrere alla prevenzione, facendo della tutela della biodiversità una componente della sicurezza del territorio.