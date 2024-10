Torneo Gildoni: Polizia Penitenziaria Vicenza vince a Castello

Si è svolta allo Stadio Corrado Bernicchi di Città di Castello la 14^ edizione del torneo in memoria dell’Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri Valerio Gildoni, deceduto in servizio il 17 luglio 2009 a Bosco di Nanto (VI). L’evento, organizzato dall’International Police Association di Vicenza, ha visto la partecipazione di 12 squadre, provenienti da diverse forze di polizia italiane e altri enti, e si è tenuto in occasione del 15° anniversario della scomparsa dell’ufficiale. Tra i partecipanti, anche i familiari di Gildoni, insieme a diverse autorità civili e militari, tra cui il Generale Luca Corbellotti, Comandante della Legione Carabinieri Umbria, e i sindaci di Città di Castello e Grumolo delle Abbadesse.

L’iniziativa, che si svolge regolarmente nella provincia di Vicenza, è tornata per la seconda volta nella città natale di Gildoni, come era già avvenuto nel 2019, in occasione del 10° anniversario. Le squadre in competizione appartenevano a diverse forze di polizia e amministrazioni locali, incluse quelle dei Sindaci di Città di Castello e della provincia di Vicenza, oltre a formazioni come il Rotary Club e la Croce Bianca Tifernate. L’evento ha combinato spirito sportivo e commemorativo, con la celebrazione di una cerimonia iniziale presso la tomba di Valerio Gildoni, dove è stata deposta una corona di fiori in onore del suo sacrificio. La cerimonia è stata presieduta dal Vescovo della diocesi di Città di Castello, Luciano Paolucci Bedini.

Tra i momenti più significativi del torneo, è stata assegnata la Coppa dell’Amicizia – Trofeo Fair Play, istituita per sottolineare i valori di correttezza e spirito di amicizia che caratterizzano la manifestazione. La squadra della Polizia di Stato di Città di Castello è stata premiata per il comportamento esemplare durante le partite, secondo il giudizio dei direttori di gara dell’AIA.

Per quanto riguarda i risultati sportivi, la Polizia Penitenziaria di Vicenza ha vinto il torneo battendo in una finale combattuta i Carabinieri di Arzignano per 3-2. Al terzo posto si sono classificati i Vigili del Fuoco di Città di Castello, che hanno superato la squadra della Polizia di Stato Tifernate. L’intera competizione si è svolta in un clima di rispetto e sportività, con la partecipazione di numerose autorità e il coinvolgimento di tutta la comunità locale.

Le autorità presenti, tra cui il Colonnello Sergio Molinari, Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Dirigente del Commissariato di P.S. Dario Lemmi, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri Massimiliano Croce e il Capitano della Guardia di Finanza Claudia Mossali, hanno sottolineato l’importanza di eventi come questo, che riescono a unire il ricordo di figure importanti come Valerio Gildoni allo spirito di coesione tra forze dell’ordine e comunità civile.

Il torneo si è concluso con la consueta premiazione, dove i vincitori e le squadre partecipanti hanno ricevuto il plauso delle autorità e del pubblico presente, ribadendo il successo di questa edizione commemorativa.

