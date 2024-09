Torneo Calciogiovane 90 nei Borghi” : trionfa la Virtus San Giustino

Nel fine settimana appena trascorso la Valtiberina ha ospitato il “Torneo Calciogiovane 90 nei Borghi”, che quest’anno è ripartito – per la 33a edizione – con nuovo slancio ed entusiasmo, grazie all’importante supporto delle amministrazioni dei Comuni interessati e all’impegno profuso dagli organizzatori, tra cui la Scuola di Arti e Mestieri G.O. Bufalini. Domenica 1 settembre tutte le squadre si sono ritrovate a disputare la giornata finale allo Stadio “Bernicchi” di Città di Castello.

La classifica ha visto il trionfo della Virtus Sangiustino, seguita al secondo posto dall’Olmoponte, al terzo posto dal Castiglione del Lago e al quarto posto dall’Atletico Gubbio.

Una manifestazione storica di calcio giovanile che quest’anno ha registrato la partecipazione di giovanissimi calciatori nati nel 2013 appartenenti alla categoria Esordienti. Ventiquattro squadre, 300 tra atleti tecnici accompagnatori e tanti Volontari del Servizio Civile della Scuola di Arti e Mestieri “Bufalini” si sono ritrovati nella bellissima cornice di Città di Castello e dei borghi di Anghiari, Citerna, Monterchi, Monte Santa Maria Tiberina, Montone e Pietralunga. Il calcio è divenuto il vettore per creare un bel connubio fra il protagonismo positivo dei giovani sportivi e la promozione di luoghi dalla forte identità storica, artistica e naturale.

Venerdì 30 agosto ha avuto luogo il primo imperdibile appuntamento del Torneo Calciogiovane90 con il convegno di apertura “Restituiamo il Calcio ai Ragazzi”, durante il quale sono intervenuti illustri personalità del mondo calcistico, che hanno offerto il proprio contributo per la delineazione di un nuovo concetto di sport giovanile, connotato da valori educativi e formativi all’insegna dell’inclusione, della creatività e della libera espressione del talento di ciascun giovane giocatore.

I contributi degli ospiti intervenuti:

– “Ripartiamo dai bambini lasciandogli scoprire il calcio, con il sistema GioCalcio”. Con Giancluca Ripani, Allenatore UEFA B e per diversi anni collaboratore tecnico SGS Lazio e Responsabile organizzativo CFT Lazio. E’ l’ideatore della scuola calcio a misura di bambino e del Sistema Giocalcio, una nuova proposta organizzativa e metodologica per le scuole calcio che faccia fare un passo indietro al nozionismo per dare più spazio al gioco come primo strumento formativo, per liberare fantasia, creatività e le competenze “Talenti” naturali in un ambiente più inclusivo e meno selettivo.

– “Puntiamo sui giovani: dalla pioggia di parole alla vera Form-Azione”. Con Alessandro Zauli, Allenatore UEFA A. Ha lavorato come allenatore per diverse società romagnole ricoprendo incarichi in tutte le categorie, dalle giovanili fino alla prima squadra. È stato osservatore per Napoli e Venezia a fine anni Novanta. Ha scritto diversi testi di allenamento tecnico-tattico per le prime squadre e per il settore agonistico. Lavora con la Compagnia dell’albero di Ravenna, Polisportiva attiva dal 2005, la cui mission è quella di accompagnare i ragazzi nella crescita verso l’età adulta attraverso l’esperienza educativa dello sport, con passione e attenzione alla persona.

– “La responsabilità dei Responsabili: il progetto pilota Calcio Fair Play Toscana”. Con Andrea Vaglini e Francesco Cesari, referenti di CFPT, il quale ha lo scopo di promuovere iniziative, presentare proposte, realizzare progetti con la speranza di dare un contributo concreto per un calcio giovanile più alla portata dei ragazzi e delle ragazze. Col fine ultimo di arrivare a praticare impianti sportivi dove educazione, socialità, divertimento e sana competizione sono una piacevole costante. Tutto ciò nel rispetto dei principi costituzionali sullo sport fissati nell’articolo 33 della nostra Costituzione.

– “Mamme e papà da Serie A: la Scuola Genitori Sportivi per un #climatechange nel calcio giovanile”. Con Alessandro Crisafulli, giornalista e fondatore Scuola Genitori Sportivi. Membro della Commissione Cultura e Sport CONI Lombardia, ha ideato varie startup sportive, gestito e collaborato con club calcistici professionistici e dilettantistici in Italia e in Europa per lo sviluppo dei settori giovanili. Alcuni suoi progetti e best practices sono stati presi ad esempio e premiati dal Parlamento e Regione Lombardia e raccontati su tutti i media nazionali (Tg1, Sky Sport) e internazionali, fino alla CNN e al Washington Post. Da 15 anni lavora per un #ClimateChange nello sport giovanile, con un circolo virtuoso creato da #educazione #formazione #condivisione #innovazione #comunicazione .

A moderare gli interventi, introdotti da Paola Baldicchi consigliera del Cda di “Bufalini”, fra cui l’assessore alla Cultura, Michela Botteghi, il giornalista sportivo, scrittore e conduttore Stefano Ravaglia. Da anni lavora per Icaro TV e Ravenna24Ore e si occupa anche di basket, pallavolo e Formula Uno.

La presenza delle famiglie è stata fondamentale, per contribuire alla diffusione di una nuova sensibilizzazione in ambito sportivo.

Nei giorni successivi spazio al calcio giocato con oltre 250 ragazzi, con lo sfondo dello splendido scenario dei borghi medievali della Val Tiberina.

Sabato 31 Agosto si sono svolti i vari raggruppamenti a Citerna/Pistrino, Monterchi, Anghiari, Pietralunga, Montone, Monte Santa Tiberina, preceduti da una visita turistica guidata per ragazzi e genitori nelle varie località del torneo, una serie di iniziative delle rispettive amministrazioni comunali finalizzate alla scoperta e promozione delle località ospitanti.

Domenica 1 settembre poi, tutte le squadre si sono ritrovate a disputare la giornata finale nel bellissimo Stadio Bernicchi di Città di Castello. La classifica finale ha visto il trionfo della Virtus Sangiustino, seguita al secondo posto dall’Olmoponte, al terzo posto dal Castiglione del Lago e al quarto posto dall’Atletico Gubbio.

“Un Torneo entusiasmante e avvincente all’insegna del Fair Play, dello Sport, della Cultura e del Turismo, grazie alla passione ed entusiasmo di Sergio Bartoccioni, storico fondatore che ancora una volta c’ha messo il cuore e l’anima ed ha dimostrato di essere sempre vicino ai giovani e ai valori sani dello sport”, hanno dichiarato il sindaco Luca Secondi e gli assessori, Michela Botteghi e Riccardo Carletti.