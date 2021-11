Tornano alla normalità gli orari di apertura dell’ufficio postale di Pierantonio

Poste Italiane ha comunicato che a partire da lunedì 29 novembre, l’ufficio postale di Pierantonio sarà interessato da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.

Ufficio Stampa

Fonte Comune di Umbertide

In particolare, questi gli orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 13.45 e il sabato dalle 08.20 alle 12.45.

“Finalmente i cittadini della frazione di Pierantonio possono tornare a contare su un ufficio postale che funziona a pieno regime – affermano il sindaco Luca Carizia e la vicesindaco con delega allo Sviluppo Economico, Annalisa Mierla – Le istanze portate avanti in questi mesi dal Comune di Umbertide sono state accolte e questo non può che vederci soddisfatti. Si coglie l’occasione per ringraziare Poste Italiane per la collaborazione dimostrata e per aver potenziato un servizio usufruito da tanti cittadini”.