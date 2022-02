Tornano a illuminarsi le luci delle mura urbiche che si affacciano sul Tevere

Sono tornate ad essere accese le luci delle mura urbiche che si affacciano sul Tevere, facendo tornare a splendere uno dei luoghi più incantevoli del centro storico. Gli interventi, attraverso i quali è stato riavviato il sistema l’illuminazione serale delle antiche mura, ha avuto un importo complessivo di 10mila euro provenienti per intero dal bilancio comunale.

La riattivazione dell’impianto di illuminazione delle mura urbiche si inserisce nel più ampio contesto della riqualificazione degli accessi al parco fluviale e di completamento della rete urbana e di collegamento con la ciclovia regionale del Tevere.

L’area negli anni è stata interessata dalla sistemazione di due ingressi al parco. Nei giorni scorsi è entrato in funzione il nuovo sistema di illuminazione a basso consumo energetico e a led, dei moderni faretti per l’accesso da via Leopoldo Grilli, per il quale è stata rinnovata anche la pavimentazione. Le risorse in questo frangente sono ammontante a 76.300 euro, finanziate per metà con risorse della Regione Umbria e per la restante parte da risorse comunali.

A ottobre 2020 sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione della scala e dell’accesso esistenti nei pressi del passaggio a livello di piazza San Francesco che hanno un valore di 28.947,18 euro finanziati dal Gal Alta Umbria. Nello stesso periodo è stata inaugurata la nuova serra comunale destinata alle persone e il rinnovato parco che sorgono alla Ex Draga.