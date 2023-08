Torna l’appuntamento con il Torneo Amici Sempre Tiferno Playgroud

Torna l’appuntamento –“Invitare adulti e ragazzi, uomini e donne, a giocare a pallacanestro, ma soprattutto a divertirsi, è ciò che consideriamo un contributo positivo e importante a fare sport, a coinvolgere le persone in un’attività fisica che è prima di tutto un fattore di benessere e poi è anche un bel modo di arricchire la vita con una passione”.

L’assessore allo Sport Riccardo Carletti presenta così il ritorno dopo lo stop per la pandemia del Torneo Amici Sempre Playground Tiferno tre contro tre, in programma domani, martedì 29 agosto, e mercoledì 30 agosto, al palazzetto dello sport sala B di via Engels, dalle ore 19.00 alle ore 23.00. “Una manifestazione che è l’espressione della vitalità e della voglia di fare della Tiferno Pallacanestro – osserva Carletti – che ringraziamo per l’impegno costante nella promozione del basket e dello sport con cui ha creato un movimento importante nella nostra città, testimoniato dagli oltre 200 tesserati alla società”.

Nonostante il maltempo che ha costretto spostare l’evento all’interno del palazzetto, invece che nell’iniziale collocazione del campo da basket di via Malfatti, e a rinunciare a un giorno, la manifestazione promette di offrire comunque avvincenti partite tra squadre maschili, femminili e miste, composte da un massimo di cinque giocatori, con un atleta dell’annata 2008/09 e non più di due giocatori under 15.

Domani si disputeranno le gare di qualificazione e mercoledì gli scontri diretti per giocarsi la finale e conquistare la vittoria del torneo, che la Tiferno Pallacanestro premierà con un trofeo dedicato alla memoria di un maestro di sport come il compianto Paolo Serafini.

“Il tributo più sentito a una figura che è stata importante per tutti noi e per il movimento del basket tifernate, con cui vogliamo caratterizzare questa edizione del Torneo Amici Sempre che vivremo come al solito con tanta passione e con il sorriso sulle labbra, contando di far avvicinare allo sport tanti nuovi giocatori di tutte le età”, spiega il presidente della Tiferno Pallacanestro Marco Cesaroni, nell’invitare a partecipare alla manifestazione sia in campo che in tribuna. Le iscrizioni saranno possibili fino alla serata di oggi, telefonando ai numeri 339.1681746, 366.4358095 e 339.2991976.