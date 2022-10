Search for: Search Button

Torna la casa di Babbo Natale ad Arezzo

Da sabato 19 novembre l’evento al via la nuova edizione. Più grande e spaziosa la Casa di Santa Claus tornerà nel meraviglioso Palazzo di Fraternita in piazza Grande. Tra gli affreschi di Teofilo Torri ci saranno giochi, animazioni, un grande Ufficio Postale per scrivere e imbucare la propria letterina dei sogni e il Santa Claus più illuminato del mondo con un’altezza di oltre 5 metri. Ma tutti i bimbi potranno entrare nella grande Libreria di Babbo Natale e scambiare un libro con gli Elfi Magici: si chiama infatti “Uno a te, uno a me”, l’iniziativa che consentirà di ricevere un libro a sorpresa per tutti coloro che ne porteranno un altro. E poi l’area Polo Nord con Natal, il pupazzo di neve parlante che intratterrà i bambini con la sua storia magica insieme agli amici orsi e pinguini polari. Un evento da non perdere!

Entra nella Casa dei Sogni! Da sabato 19 novembre torna ai Mercatini di Natale Arezzo la Casa di Santa Claus 2022. Giochi, animazioni, l’ufficio postale, la letterina, l’incontro e la foto con Babbo Natale. Un evento da favola dove potrai vivere le emozioni della Casa più magica d’Italia.

Tante le novità dell’edizione 2022: dalla libreria magica di Babbo Natale infatti tutti i bimbi che porteranno un libro lo potranno scambiare con gli Elfi e riceverne un altro a sorpresa. Un’iniziativa di educazione alla lettura dal titolo “Uno a me, uno a te”, che intende favorire la lettura tra i più piccoli. E poi l’Area Polo Nord con Natal, il pupazzo di neve parlante che racconterà una storia magica ai bimbi. Insieme a lui gli orsi e i pinguini polari che canteranno insieme a tutte le famiglie.

Ma tornerà anche il muro delle dediche di Babbo Natale, dove grandi e piccini potranno scrivere e lasciare un pensiero per Santa Claus. Ai piedi dello splendido palazzo di Fraternita in piazza Grande ci saranno anche truccabimbi, gadgets e regalini per i più piccoli con gli Elfi magici che accompagneranno i bimbi alla scoperta della stanza del Trono, dove poter incontrare Santa Claus, scattare una foto ricordo con lui e lasciargli una dedica nel muro magico costruito dagli elfi.

Bellissimo anche il Santa Claus più illuminato del mondo, con oltre 180.000 led, dove poter scattare un selfie ricordo dell’esperienza natalizia aretina.

Il pupazzo di neve parlante;

L’Area Polo Nord con gli orsi e i pinguini polari;

la Slitta dei Sogni;

il Santa Claus + illuminato del mondo;

l’Ufficio Postale e gli Elfi con il timbro magico;

il muro delle dediche a Babbo Natale;

la foto ricordo con Santa Claus;

la libreria di Babbo Natale con lo scambio dei libri;

i gadgets e i regali di Natale.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

Prenota subito il tuo ingresso! Scegli la fascia oraria che preferisci. Avrai la garanzia di entrare nell’orario prescelto senza fare ulteriori code. Clicca qui: https://bit.ly/3BogppO

La prenotazione è gratuita mentre il biglietto di ingresso ha un costo di 5€ per adulti e bambini (ingresso gratuito per i bambini fino a 5 anni non compiuti). Il pagamento dei biglietti verrà effettuato nella biglietteria interna alla struttura.

LE DATE

(dal 19 novembre al 24 dicembre 2022)

19-20-26-27 novembre / 3-4-8-9-10-11-17-18 dicembre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18;

25 novembre / 2-16-23 dicembre, dalle 12 alle 18; 24 dicembre, dalle 10 alle 17.

COSTI

Costo: 5€ adulti e bambini – gratuito fino a 5 anni non compiuti

Informazioni e richieste: info@mercatininatalearezzo.it