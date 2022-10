Torna il grande villaggio tirolese ad Arezzo 🔴 VIDEO

Search for: Search Button

Torna il grande villaggio tirolese ad Arezzo

Dal 19 novembre in piazza Grande torna la magia dei Mercatini di Natale di Arezzo

La magia del Natale di Arezzo torna in piazza Grande. Nella meravigliosa cornice del centro storico di Arezzo, nel cuore della Toscana, torna ufficialmente la settima edizione del Villaggio Tirolese. Da sabato 19 novembre il più grande, l’unico e l’originale mercato tirolese italiano. Un mercato natalizio magico, unico nel suo genere, che raccoglierà espositori dal Tirolo, dalla Germania e dall’Austria, con il meglio delle produzioni locali della Toscana. Fino al 26 dicembre un mondo di magia, atmosfere natalizie e iniziative per stupire tutti con Arezzo Città del Natale, edizione 2022.

IL MERCATO TIROLESE PIÙ GRANDE D’ITALIA NEL CUORE DELLA TOSCANA. Unico, originale, caratteristico e sempre più magico. L’edizione 2022 sarà ancora più scintillante. Dal 19 novembre al 26 dicembre Arezzo ospiterà il più grande Villaggio Tirolese d’Italia con un programma ricchissimo di eventi e attrazioni. Il mercato natalizio, le due baite dei sapori per la degustazione di prodotti tipici, il big lights show con le proiezioni sui palazzi di Piazza Grande, il Christmas Gardenar con gli abeti, le piante e le idee green e i tour guidati alla scoperta di Arezzo con gli speciali pacchetti “Natale ad Arezzo”.

LE BAITE DEL GUSTO NEL CUORE DI PIAZZA GRANDE. Brezel, raclette, formaggio fuso, polenta e il famoso stinco arrosto. Tornano a grande richieste le Baite del Gusto Tirolesi, caratteristiche casette di legno attrezzate per la degustazione di prodotti tipici. Nella calda atmosfera di piazza Grande potrai assaggiare le migliori birre del Tirolo e i piatti tipici tirolesi: brezen farciti, panini con hamburger e salsiccia tirolese, spatzle, polenta, canederli e il famoso stinco arrosto. Un mondo di gusti e sapori dal Tirolo che allieterà il soggiorno ai Mercatini di Natale di Arezzo.

ANCORA PIÙ’ GRANDI E COINVOLGENTI. LA CASA DI SANTA CLAUS E LA LEGO BRICK HOUSE. Non mancheranno le due attrazioni di punta del Natale di Arezzo: la Casa di Babbo Natale, che si fa più ancora più grande ed accogliente all’interno del Palazzo di Fraternita in piazza Grande e la Brick House, la casa Lego di Natale che cambia la sua location e sbarca nella Galleria d’Arte Contemporanea di piazza San Francesco. Tre piani di opere d’arte in stile, con grandi installazioni, mosaici e moc interamente realizzate con i mattoncini più famosi al mondo.

LA CASA DI BABBO NATALE DI AREZZO. Incastonata nel meraviglioso palazzo di Fraternita in piazza Grande la Casa di Babbo Natale tornerà ad Arezzo da sabato 19 novembre a sabato 24 dicembre 2022. Un percorso meraviglioso che attraverserà gli spazi incantati del palazzo: si potrà infatti scrivere la letterina dei sogni nell’ufficio postale, salire sulla slitta magica, scambiare il libro delle favole natalizie con gli elfi, rimanere incantati dal Babbo Natale gigante più illuminato del mondo e incontrare dal vivo Santa Claus, scattando insieme a lui una foto ricordo da portare a casa. Ogni bambino che entrerà nella Casa riceverà una letterina di Natale da poter scrivere e una busta regalo con gadgets natalizi.

UNA GRANDE LEGO HOUSE CON OLTRE 2 MILIONI DI MATTONCINI. Completamente rinnovato il Lego Village di Arezzo diventa una grande Brick House di opere d’arte e creazioni a mattoncini, con tre piani di esposizioni e laboratori per un totale 2 milioni di mattoncini Lego presenti. Nella splendida Galleria d’Arte Contemporanea prende vita la Brick House Art, meraviglioso evento Lego con oltre 2 milioni di mattoncini. Artisti di grande richiamo nazionale esporranno opere uniche, completamente in stile. Riproduzione di dipinti come la Gioconda, l’Ultima Cena e la Notte Stellata di Van Gogh del famoso artista Marco Mezzina, passando per una speciale sezione dell’Italia in Miniatura con i monumenti italiani più belli e famosi: da piazza San Marco, riprodotta con 170.000 mattoncini dall’artista sardo Maurizio Lampis, un’opera unica in Italia, fino alla Fontana di Trevi e al Campanile di Giotto riprodotto completamente con mattoncini Lego per un altezza di 3 metri e 10, ideati da Luca Petraglia. E poi la Mole Antonelliana, la Torre di Pisa, il Colosseo e il caratteristico stivale italiano riprodotto con i mattoncini più famosi del mondo. Un evento unico dove si potranno ammirare anche i paesaggi in stile natalizio, i castelli medioevali, le astronavi, i galeoni dei pirati, le macchine da pista e da corsa, così come partecipare ai laboratori più creativi, dalla costruzione delle Minifigures, alla possibilità di guidare una macchina radiocomandata Lego, fino alla costruzione nel gioco libero di creazioni fantasiose da poter acquistare e portare a casa. Uno spazio della creatività e del gioco da visitare subito!

Giorni di Apertura Lego Brick House 2022

19-20-26-27 novembre / 3-4-8-9-10-11-17-18 dicembre, dalle 10 alle 18 (orario continuato);

24 dicembre, dalle 10 alle 17 – 25 dicembre, dalle 15 alle 18 – 26 dicembre, dalle 10 alle 18.

Costo biglietto: 6€ adulti e bambini – gratuito fino a 5 anni non compiuti

Incluso nel biglietto di ingresso ticket omaggio per visitare il Museo dell’Oro in piazza Grande

BIG LIGHTS SHOW. Spettacolari ed emozionanti tornano anche nel 2022 le Big Lights, giochi di luci, colori e musica che allieteranno le serate del Villaggio Tirolese. Dalle ore 17 uno spettacolo magico apparirà in piazza sulle facciate dei palazzi, che si coloreranno magicamente nell’atmosfera natalizia. Potrai partecipare agli spettacoli e goderti lo show! Tutte le sere dalle ore 17 alle ore 21 e immergiti nel 360 di luci, colori e storia della piazza. Ingresso libero e gratuito.

TOUR AREZZO CITTA’ DEL NATALE: VIVI LA MAGIA DELLE FESTE IN TOSCANA Torna anche per l’edizione 2022 lo speciale pacchetto Arezzo e la magia del Natale, un tour guidato della durata variabile da 1 a 3 ore, insieme ad una guida abilitata. Il crocifisso del Cimabue, la cattedrale gotica di San Donato, il Palazzo della Fraternita dei Laici con il suo suggestivo orologio lunare, il Palazzo dei Priori e Palazzo Pretorio; la Casa Natale di Francesco Petrarca; la romanica Pieve di Santa Maria con il polittico di Pietro Lorenzetti, fino alla monumentale piazza Grande – dove è allestito il Villaggio Tirolese. Crea la tua visita personalizzata, partecipa ogni sabato e domenica al tour guidato in partenza dalle ore 15 dal Duomo di Arezzo. Prenota subito il tour chiamando le nostre guide turistiche (Rita Di Felice 3315025517 e Laura Bonechi 3382419829).

GIORNI DI APERTURA CASA DI BABBO NATALE 2022

19-20-26-27 novembre / 3-4-8-9-10-11-17-18 dicembre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18;

25 novembre / 2-16-23 dicembre, dalle 12 alle 18;

24 dicembre, dalle 10 alle 17

Costo biglietto: 5€ adulti e bambini – gratuito fino a 5 anni non compiuti

Prenotazione obbligatoria a questo link: bit.ly/3BogppO

Incluso nel biglietto di ingresso ticket omaggio per visitare il Museo dell’Oro in piazza Grande

GIORNI DI APERTURA LEGO BRICK HOUSE 2022

19-20-26-27 novembre / 3-4-8-9-10-11-17-18 dicembre, dalle 10 alle 18 (orario continuato);

24 dicembre, dalle 10 alle 17 – 25 dicembre, dalle 15 alle 18 – 26 dicembre, dalle 10 alle 18.

Costo biglietto: 6€ adulti e bambini – gratuito fino a 5 anni non compiuti

La prenotazione non occorre

Incluso nel biglietto di ingresso ticket omaggio per visitare il Museo dell’Oro in piazza Grande

