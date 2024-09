Tiferno Comics 2024: Inaugurata la Mostra dedicata a Vanna Vinci

Con grande successo, è stata inaugurata oggi la mostra retrospettiva dedicata a Vanna Vinci in esposizione a Palazzo Facchinetti, nel cuore di Città di Castello. L’evento ha aperto ufficialmente l’edizione 2024 di Tiferno Comics, confermandosi come uno dei principali appuntamenti culturali dedicati al fumetto in Italia.

L’inaugurazione, svoltasi nella Sala del Consiglio del Palazzo Comunale, ha visto la partecipazione delle autorità locali, dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, e dei componenti dell’Associazione Amici del Fumetto di fronte agli occhi di numerosi appassionati che hanno accolto con entusiasmo l’apertura della mostra. A fare gli onori di casa è stato il Presidente dell’associazione Giulio Pasqui che ha aperto la presentazione con un momento toccante, ovvero la consegna della “Presidenza Eterna” all’ex presidente Gianfranco Bellini. Al Presidente Eterno è stata consegnata una targa con raffigurata una bellissima immagine di Città di Castello e una spilla in oro con lo stemma dell’Associazione Amici del Fumetto. Bellini si è intrattenuto nel racconto di preziosi aneddoti legati alla storia di questa manifestazione ed ha sottolineato l’importanza del sostegno dei suoi collaboratori e della sua famiglia, presente alla presentazione, così come del contributo materiale e affettivo del giornalista Vincenzo Mollica. E proprio lui, amico e sostenitore della manifestazione, non potendo essere presente in questa occasione è stato comunque protagonista con un suo prezioso contributo, ha dedicato infatti a Gianfranco Bellini un videomessaggio in cui ha espresso e confermato il profondo affetto che lo lega a questa città e alle persone, che nel tempo sono diventate, come Gianfranco, come fratelli.

Gli Amministratori comunali, il sindaco Luca Secondi e l’assessore Michela Botteghi, hanno dimostrato tutto l’orgoglio di avere in una città come quella tifernate una manifestazione che da oltre 20 anni dà un grande valore aggiunto all’aspetto culturale del territorio e crea un indotto turistico molto importante. Presente anche l’assessore Letizia Guerri, il Consigliere regionale Michele Bettarelli e rappresentanti delle Forze dell’ordine.

Vanna Vinci, artista di fama internazionale, è stata presente per raccontare in prima persona il percorso espositivo che ripercorre la sua carriera attraverso oltre 300 opere, tra tavole originali, bozzetti e memorabilia. L’artista si è poi intrattenuta con i presenti durante il percorso espositivo alla mostra, felice di aver realizzato quella che per ora è la mostra più ampia che a lei sia stata dedicata.

Il direttore scientifico Riccardo Corbò ha elargito profonde parole di stima nei confronti di un’artista che è un importante punto di riferimento per il fumetto italiano e non solo, e si è complimentato con gli Amici del Fumetto che, con questa esposizione, hanno saputo enfatizzare ancora di più il talento di Vanna Vinci.

La mostra, Vanna Vinci, Passaggi, sarà aperta al pubblico a partire da oggi dal giovedì alla domenica con orari 10.00/12.00 – 16.00/19.30 fino al 20 di ottobre.

In occasione dell’apertura della mostra, domenica 8 settembre sarà possibile incontrare Vanna Vinci in un’esclusiva sessione di firma copie. L’autrice sarà infatti presente per autografare le sue opere durante due momenti della giornata: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00.