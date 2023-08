The Jimi Hendrix revolution, tributo multisensoriale al genio della chitarra

Una serata straordinaria dedicata al leggendario chitarrista Jimi Hendrix sta per illuminare il Teatro Degli Illuminati di Città di Castello. Sabato 8 settembre, Tiferno Comics presenta “THE JIMI HENDRIX REVOLUTION”, uno spettacolo che abbraccia musica, narrazioni e pittura per celebrare l’indimenticabile genio musicale.

Giancarlo Berardi, rinomato sceneggiatore e appassionato di musica, sarà l’artista protagonista di questa edizione speciale, anticipando l’inaugurazione del TC23. Organizzato dall’agenzia di produzione e management We4Show e sponsorizzato da CEPU, lo spettacolo promette di essere un viaggio coinvolgente attraverso le parole, le note e i colori di Jimi Hendrix, il chitarrista che ha rivoluzionato il mondo del rock.

“THE JIMI HENDRIX REVOLUTION” offre uno spettacolo musicale avvincente, accompagnato da dipinti e brevi racconti che raccontano la vita e l’arte di Hendrix. La serata si trasforma in un’esperienza teatrale unica, in cui diverse forme d’arte si fondono per raccontare il genio creativo di Jimi Hendrix.

Sul palco, un trio straordinario prenderà vita: Andrea Cervetto, voce e chitarra (noto frontman e membro dei Mito New Trolls, scelto da Brian May per il musical We Will Rock You), Paolo Tixi alla batteria e il talentuoso Fausto Ciàpica al basso e voce. La band interpreterà il repertorio intramontabile di The Jimi Hendrix Experience, accompagnata dalle scenografie e dai dipinti dal vivo del pittore Franco Ori. Durante lo spettacolo, Franco Ori darà vita a un ritratto imponente di Hendrix, aggiungendo un elemento visivo unico alla performance.

La componente narrativa sarà affidata a Giancarlo Berardi, che straordinariamente si cimenterà come autore, narratore e regista. L’evento è pensato per tutti gli amanti della musica e non solo per gli appassionati di chitarra, offrendo un’opportunità per immergersi nell’arte e nel genio di Jimi Hendrix.

I biglietti per lo spettacolo saranno disponibili presso la biglietteria del Teatro a partire dal 7 settembre, promettendo un’esperienza multisensoriale che fonde musica, narrazioni e pittura in una celebrazione indimenticabile di uno dei più grandi musicisti di tutti i tempi.