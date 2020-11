Chiama o scrivi in redazione

Test sierologici rapidi personale trasporti a Monte Santa Maria Tiberina

si è dotato di test rapidi sierologici da effettuare su base volontaria ai dipendenti comunali, per effettuare uno screening periodico in modo da garantire maggiore sicurezza per i lavoratori e, conseguentemente, maggiore certezza nella continuità dei servizi erogati.

L’iniziativa si aggiunge a quelle dei test sierologici gratuiti per studenti e familiari presso la farmacia in località Gioiello, per cui occorre comunque la prescrizione del proprio medico di base, e alla consegna di mascherine gratuite monouso offerte dal Comune tramite la Croce Bianca.

“Unendo gli sforzi si può tenere maggiormente sotto controllo la situazione – afferma il sindaco-. Ringrazio, per il gran lavoro che stanno svolgendo, i medici di base del Comune, i referenti ASL 1 di Città di Castello, i pediatri dei nostri bambini e auspico un sempre più crescente potenziamento delle USCA, le unità speciali di medici di continuità assistenziale, per la gestione domiciliare dei pazienti sospetti o positivi al Covid-19″.