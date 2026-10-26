Territori Equosolidali, doppio riconoscimento per l’Umbria

Impegno premiato a Regione e Comune di Città di Castello

📌 FLASH NEWS – Regione Umbria e Comune di Città di Castello entrano nella rete dei Territori Equosolidali. Il riconoscimento è stato assegnato durante la 21ª edizione di Altrocioccolato, premiando il sostegno costante a commercio equo, sostenibilità, formazione, partecipazione e sviluppo locale

Città di Castello, 26 10 2026 – La Regione Umbria e il Comune di Città di Castello hanno ottenuto il riconoscimento di Territori Equosolidali, titolo che valorizza l’impegno delle istituzioni a favore del commercio equo e solidale e di modelli economici fondati sulla sostenibilità sociale e ambientale.

L’assegnazione è avvenuta il 24 ottobre, nell’ambito della 21° edizione di Altrocioccolato, manifestazione dedicata alla promozione del cioccolato equo e solidale e alle esperienze che favoriscono produzioni responsabili e consumi consapevoli. L’evento rappresenta da oltre due decenni un punto di riferimento per le realtà impegnate nella diffusione di pratiche economiche attente ai diritti delle persone e delle comunità. A ritirare il riconoscimento sono stati Fabio Barcaioli, assessore della Regione Umbria con deleghe alla Partecipazione, Pace e Cooperazione internazionale, e Letizia Guerri, assessora al Turismo e al Commercio del Comune di Città di Castello. La consegna è avvenuta al termine di un incontro pubblico dedicato ai temi del lavoro dignitoso, della sostenibilità, della crescita delle comunità e degli strumenti innovativi per favorire lo sviluppo di territori orientati alla solidarietà.

L’iniziativa è stata promossa da Umbria Equosolidale, rete regionale che riunisce organizzazioni impegnate nella diffusione e nella pratica del commercio equo e solidale e che cura annualmente l’organizzazione di Altrocioccolato. Il riconoscimento viene attribuito agli enti che dimostrano una partecipazione costante nella promozione del commercio equo attraverso politiche pubbliche, percorsi educativi, attività di sensibilizzazione e iniziative rivolte alla cittadinanza. Alla base del percorso vi è la volontà di sostenere principi quali la dignità del lavoro, la giustizia sociale, la tutela ambientale e il rafforzamento delle comunità locali attraverso modelli economici più equilibrati e responsabili. L’obiettivo è favorire un sistema capace di coniugare sviluppo, partecipazione e attenzione alle persone, incentivando pratiche che garantiscano maggiore trasparenza nelle filiere e rispetto dei diritti.

Per la Regione Umbria, il riconoscimento valorizza il percorso che ha portato al rifinanziamento della Legge regionale n. 3 del 2007, normativa dedicata alla diffusione del commercio equo e solidale. Negli anni questo strumento ha consentito la realizzazione di numerose attività rivolte al territorio, dalla promozione culturale ai progetti educativi, fino alle iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte a scuole e cittadini. L’azione regionale viene quindi considerata un elemento significativo per sostenere una rete che diffonde valori legati alla responsabilità sociale, alla correttezza delle relazioni economiche e alla conoscenza delle filiere produttive.

Per il Comune di Città di Castello, il titolo rappresenta il riconoscimento di una collaborazione consolidata nel tempo con Umbria Equosolidale. Dal 2013 la città tifernate ospita infatti Altrocioccolato, che negli anni si è trasformata in una manifestazione capace di unire cultura, economia sostenibile, partecipazione civica e valorizzazione del territorio. L’evento richiama associazioni, produttori, artigiani e cittadini, offrendo occasioni di incontro e confronto che superano la sola dimensione commerciale. La manifestazione viene così interpretata come uno spazio dedicato alla diffusione di modelli alternativi di produzione e consumo.

Nel corso della cerimonia è stato sottolineato come la collaborazione tra istituzioni e società civile costituisca un elemento fondamentale per rafforzare e diffondere le pratiche del commercio equo. La campagna Territori Equosolidali promuove infatti il coinvolgimento di Comuni e Regioni attraverso attività formative, programmi educativi, eventi pubblici e politiche di acquisto responsabile. L’iniziativa si inserisce inoltre nel più ampio movimento internazionale delle Fair Trade Towns, realtà presenti in numerosi Paesi che lavorano per favorire modelli di sviluppo coerenti con gli obiettivi di sostenibilità previsti dall’Agenda 2030. Per Altrocioccolato il doppio riconoscimento assegnato a Regione Umbria e Comune di Città di Castello rappresenta un risultato importante, ma anche uno stimolo a proseguire nel lavoro di sensibilizzazione sul tema dell’economia equa e sostenibile.

La manifestazione ha confermato la propria capacità di attrazione e coinvolgimento, come riporta il comunicato di Giorgio Vicario, Mg2 comunicazione.